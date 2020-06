Brown cree que la F1 2020 podría ser más corta de lo esperado

Por el momento, solo las primeros 8 carreras están confirmadas, empezando en Austria la semana que viene, aunque se esperan nuevos anuncios en los próximos días.

El CEO de la F1, Chase Carey, ha insistido en que habrá un calendario de, al menos, 15 carreras, pero está sufriendo para atar cualquier evento fuera de Europa hasta ahora.

Cuando se le preguntó cómo de duro habría sido para los equipos que la temporada no se celebrase, Brown dejó claro que habría sido un auténtico problema a nivel financiero.

"Creo que habría sido muy complicado. Ha sido ya difícil para muchos equipos, incluyéndonos a nosotros mismos, pasar por lo que hemos pasado", reconoció en el podcast de la F1.

“Creo que lo positivo es que vamos a competir, pero no creo que haya una garantía de que vayamos a participar en tantas carreras como esperamos".

"Pienso que lo haremos, pero no creo que porque corramos un Gran Premio la vida volverá a la normalidad, así que tenemos que ser cuidadosos, muy diligentes, seguir las normas, ser conservadores".

"Obviamente, todos estamos emocionados por volver a competir. Creo que el deporte es sanador para todo el mundo, y la programación de TV y demás será potente, porque ahora solo puedes ver repeticiones una y otra vez".

"Tenemos que mantener la cabeza gacha y asegurarnos de que pasamos este año. Todos habremos sobrevivo si hemos hecho un gran trabajo durante los últimos 3-4 meses, pero aún tenemos mucho camino por recorrer".

Brown dice que la nueva normativa técnica, incluyendo el techo de gasto desde 2021, fue un gran logro para la categoría durante el parón.

"Estoy encantado con el resultado. Creo que la categoría es ahora mucho más sostenible. Creo que va a ser más competitiva y, al final, los fans van a ser los ganadores de nuestro trabajo durante la COVID-19", apunta.

"Si los aficionados ganan, la categoría gana, porque tendremos más fans, algunos nuevos, y eso afectará a la TV, que hará que más países quieran tener más carrera, y, a su vez, más patrocinadores queriendo entrar".

"No fue fácil, no todo el mundo remaba en la misma dirección, pero creo que llegamos a un buen punto".

Junto a Haas, Alfa Romeo y Williams, McLaren es uno de los cuatro equipos que no ha rodado con su coche actual ni con el de 2018 en las últimas semanas.

Brown asegura que Carlos Sainz y Lando Norris no estarán en desventaja por la falta de kilómetros.

"No lo creo. Me baso en haberles preguntado a ellos. Hice algo de karting con Carlos y Lando, y ellos se subieron a un F3. Son grandes atletas y ambos solo necesitarán de vueltas para recuperar sensaciones. Cuando estás al nivel que están ellos, no te cuesta mucho volver a dar gas".