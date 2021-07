Brown: Motores ruidosos en la F1 no provocarán éxodo de patrocinadores

Red Bull lidera una iniciativa para que la F1 evolucione hacia motores más ruidosos y emotivos que entren en funcionamiento con la nueva generación a partir de 2025, justo con la nueva reglamentación sobre las unidades de potencia.

Ellos quieren que las carreras de los grandes premios abandonen los silenciosos y económicos motores turbo-híbridos actuales en favor de algo más emocionante, que funcione con combustible sostenible para el medio ambiente.

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, cree que esa fórmula ayudaría a mantener el objetivo ecológico de la Fórmula 1 en materia de combustible, y sería más emocionante para los aficionados gracias a unos motores que provocarían emociones en los aficionados.

Sin embargo, no todo el mundo está convencido, y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, teme que los principales patrocinadores no estén contentos de asociarse con un deporte que no se considera totalmente sostenible.

Brown, que antes de unirse a McLaren tuvo una larga participación en el deporte como gurú de los patrocinadores, no está tan seguro de que ellos no estén contentos con lo que Red Bull ha propuesto.

"Lo más importante es que la Fórmula 1 sea sostenible", dijo Brown. "Se puede llegar a ello de diferentes maneras y no creo que los patrocinadores estén preocupados por cómo se llega a la sostenibilidad, siempre que la Fórmula 1 sea sostenible".

"Así que si se trata de una unidad de combustión con combustibles sostenibles, o si es eléctrica o híbrida, lo importante es que la Fórmula 1 sea punta de lanza para tecnología de vanguardia dado que la sostenibilidad importante para el deporte y el mundo".

Brown sospecha que la postura de Wolff puede estar sesgada por el hecho de que su equipo es parte de una compañía automotriz quienes se enfrentan a diferentes retos de sostenibilidad tanto a corto como a largo plazo.

"Creo que lo que se ha oído es más bien la opinión de un empresa que probablemente quiere que el elemento de sostenibilidad sea coherente con su forma de llegar al mercado", añadió Brown.

"Creo que lo importante para los socios corporativos es la sostenibilidad. Creo que les preocupa menos cuál es el producto con el que pueden llegar ahí”.

"Así que, ¿pienso que los aficionados y los socios corporativos se desanimarían si la Fórmula 1 fuera sostenible en una dirección tecnológica que tal vez fuera diferente a la de la industria automotriz? No creo que a los socios corporativos y a los aficionados les importe eso en absoluto”.

"Pero tenemos que tener en cuenta a los fabricantes (automotrices), porque son una parte importante del deporte, grandes contribuyentes, y los necesitamos".