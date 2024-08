Brown quiere "proteger" la F1 y envía un mensaje a Horner

La rivalidad actual entre Red Bull y McLaren no es sólo entre los dos equipos, sino también entre sus dos directores. Es cierto que la relación entre Zak Brown y Christian Horner es famosa por hacer saltar algunas chispas. Sin embargo, no siempre ha sido así, ya que ambos mantuvieron una relación bastante amistosa cuando ambos eran pilotos de carreras en su juventud.

"Conozco a Christian desde hace 25 o 30 años", explica el director ejecutivo de McLaren en una entrevista con BBC Sport. "Solíamos competir el uno contra el otro. Diría que nos llevamos bien".

Brown suele ser muy honesto y vocal sobre temas que lo tocan de cerca y que lo afectan a él, a su equipo o a la Fórmula 1 en general. A principios de este año, cuando estalló el asunto Christian Horner y se abrió una investigación sobre un presunto comportamiento inapropiado de su parte con una empleada , Brown, junto con el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, fueron algunos de los que dieron su opinión sobre el tema.

Si nos remontamos a 2021, cuando Red Bull había superado el tope de gastos, el directivo estadounidense se mostró firme en su deseo de que se aplicaran más sanciones a la escudería austriaca. Así se lo hizo saber a la FIA en una carta en la que calificaba las acciones de Red Bull de "trampa".

Zak Brown CEO McLaren Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Brown volvió al asunto diciendo que una de las cosas más importantes en el automovilismo, y en la Fórmula 1 en particular, es ser transparente y asumir tus errores.

"Creo en la transparencia", explicó el estadounidense. "Creo en levantar la mano cuando cometes un error. En cuanto al exceso de gastos y las excusas que se dieron (por parte de Red Bull), nunca he oído decir 'simplemente nos equivocamos'. He oído excusas, pero no he oído ninguna asunción de responsabilidades".

"Cuando alguien sobrepasa el límite de costos y no parece tomárselo en serio, socava la integridad y la esencia misma del deporte. Para mí, no se trata del individuo. Se trata de proteger nuestro deporte. Y cuando vea cosas que no están en consonancia con nuestros valores, voy a hablar claro porque es importante que la gente entienda de dónde venimos".

Brown sabe que su postura puede no sentar bien a algunas personas del paddock, empezando por Horner, pero al CEO de McLaren no le importa, siempre y cuando sus valores sean los valores de su equipo.

"Soy consciente de que no siempre seré popular, o de que no seré amigo de todo el mundo en el pit lane. Pero mientras sea amigo de McLaren, de nuestros fans, de nuestros socios, eso es lo más importante para mí".