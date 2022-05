Brown: Ricciardo no está a la altura de nuestras expectativas

Cargar reproductor de audio

El domingo pasado, en el Gran Premio de España, Lando Norris cruzó la línea de meta en octava posición a pesar de sufrir una angina de pecho que le puso en grandes dificultades físicas. Daniel Ricciardo sólo fue 12º, a 46 segundos de su compañero de equipo, aunque se había clasificado delante de él.

Este resultado simboliza perfectamente las dificultades encontradas por el australiano desde su llegada a McLaren. De hecho, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Ricciardo simplemente nunca tuvo un ritmo de carrera similar al de Norris, independientemente de los compuestos de neumáticos utilizados, y le cuesta entender por qué.

"Fue una tarde larga", dijo después de la carrera. "No es que haya habido un stint lento, la carrera fue lenta desde el principio. No pude conseguir el agarre, lo intenté pero me resbalaba y era lento. He intentado ser conservador con los neumáticos y he tenido que conducir muy despacio para hacerlo”, dijo Ricciardo.

“Sabíamos que iban a ser dos o tres paradas, así que decidimos volver a boxes para conseguir un poco más de ritmo con un juego de neumáticos frescos, pero no, no estuvimos en ningún sitio de principio a fin."

"No he visto los tiempos de las vueltas, pero sé que era lento. Estoy seguro de que fue un segundo [de déficit] en total, si no más", añadió el hombre que perdió ocho décimas por vuelta sobre su compañero de equipo una vez que éste se puso delante.

"Parece que se debe a algo más que a la puesta a punto, así que esperemos que haya algo ahí, porque de verdad que lo intenté. Ahora tengo suficiente experiencia como para intentar diferentes cosas a medida que avanzaba la carrera: intentar atacar con los neumáticos, intentar ser conservador y abordar las curvas de diferentes maneras, pero el tiempo neto era al final más o menos el mismo cada vez que cruzaba la línea, tanto si ponía los neumáticos a trabajar como si no. Hay momentos así en los que sólo puedes rascarte la cabeza".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo sólo ha sumado 11 puntos esta temporada por los 39 de Norris, y el balance es de 199-126 en los 28 Grandes Premios desde que llegó a Woking. Aparte del uno-dos que lideró en Monza el año pasado, el historial del ex piloto de Red Bull es más que mediocre, y en McLaren se están impacientando por obtener mejores resultados.

"Lando tiene sin duda la ventaja", comentó el director general de McLaren Racing, Zak Brown, a Sky Sports F1. "Obviamente nos gustaría ver a Daniel mucho más cerca de Lando y tener una buena batalla interna. Daniel aún no se siente cómodo con el coche. Estamos haciendo todo lo posible; de nuevo, ha sido un fin de semana decepcionante".

"Aparte de Monza [2021] y algunas otras carreras, no está a la altura de sus expectativas ni de las nuestras. Todo lo que podemos hacer es seguir trabajando duro como equipo, mantener la comunicación, seguir intentándolo y esperar que lo que está mal en este momento, sea lo que sea, se resuelva pronto".

"Creo que también muestra lo bueno que es Lando. Si miras la brecha entre Charles [Leclerc] y Carlos [Sainz], la brecha entre Max [Verstappen] y Sergio [Pérez], hay una brecha entre los compañeros de equipo. Creo que Lando es uno de los mejores pilotos del mundo ahora mismo, y cuando ves esa diferencia demostrada [entre Norris y Ricciardo], es un testimonio del nivel de Lando".