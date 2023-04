Brown: La salida de Seidl ayudó a revisar la estructura de McLaren

Cargar reproductor de audio

Tras el GP de Arabia Saudí, McLaren anunció que el director técnico James Key había dejado el cargo y que se había puesto en marcha un nuevo acuerdo encabezado por tres directores técnicos, a saber, Peter Prodromou (aerodinámica), Davide Sanchez (concepto y rendimiento del coche) y Neil Houldey (ingeniería y diseño).

Brown afirma que los cambios estuvieron motivados por la falta de desarrollo del coche de 2022, y que la marcha del anterior director del equipo, Andreas Seidl, a finales del año pasado, y el nombramiento de Andrea Stella en su lugar contribuyeron a dar a este último el mandato de emprender una revisión en profundidad.

"Obviamente, empezamos el año con algunos desafíos en las pruebas con los conductos de los frenos", dijo Brown sobre la temporada 2022 de McLaren.

"El coche estaba bien. Y luego, por supuesto, tuvimos nuestros problemas relacionados con el conducto que estábamos trabajando. Mientras tanto, por debajo de la superficie, no estaba contento con el ritmo de desarrollo del coche de carreras.

"Eso fue en la segunda mitad del año pasado y si miras el ritmo de desarrollo de algunos de los otros equipos donde empezaron y donde terminaron, frente a donde empezamos y donde terminamos.

"Así que empiezas a tener conversaciones, y por supuesto, tuvimos un cambio de director de equipo hacia el final del año, lo que me permitió la oportunidad de ser más agresivo en el trabajo con Andrea para darle el mandato de echar un vistazo al equipo. Y eso es exactamente lo que hizo".

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Brown subrayó que, al haber estado en McLaren desde 2015, Stella estaba mejor preparado para llevar a cabo una revisión de este tipo que un recién llegado.

"Obviamente, el hecho de que hubiera estado allí significaba que no partía de cero", dijo Brown.

"Y al final llegamos a un modelo que tiene todo el sentido para nosotros, y para los internos. Y empezamos a poner en marcha esos planes.

"Así que cuando hicimos el anuncio, era algo que llevábamos tiempo preparando y que coincidió con nuestro mal comienzo de temporada".

Al dejar ir a Key, Brown demostró que no tiene miedo de tomar grandes decisiones con el fin de hacer avanzar al equipo, después de haberse separado de Daniel Ricciardo el año pasado.

"En última instancia, mi trabajo es el de CEO, la responsabilidad es mía", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre las recientes decisiones importantes que había supervisado,

"Estas grandes decisiones, nunca las tomas solo, siempre consultas a tu equipo de liderazgo. Así que no hay nada en el frente técnico o dentro del equipo de carreras que Andrea y yo no discutamos y en lo que no estemos de acuerdo".

"Pero es un deporte competitivo. Cuando no rindes al nivel que crees que deberías, tienes que tomar decisiones para cambiar de rumbo. Y eso es lo que hemos hecho. Y confío en la dirección en la que vamos ahora".