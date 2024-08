Brown: Stella ha liberado el potencial de McLaren en la F1

McLaren puede considerarse ahora uno de los mejores equipos de la Fórmula 1. Actualmente es segundo en el campeonato de constructores, a sólo 42 puntos de su objetivo: Red Bull. Pero son los aficionados de la escudería británica los que deberían alegrarse de ver a su equipo de nuevo en lo más alto de la clasificación después de tantos años en la mitad de la parrilla. El regreso de McLaren a la cima ha sido un largo camino.

Brown, actual CEO del equipo, llegó en 2016, inicialmente como director ejecutivo. Por aquel entonces, la escudería con sede en Woking era novena en la clasificación y sólo había sumado 27 puntos durante la temporada 2015.

"Era peor de lo que pensaba", explicó Brown en una entrevista con la BBC sobre el estado de McLaren en aquel momento. "Estábamos novenos en el campeonato. Teníamos coches de carreras inoperativos, creo que teníamos tres patrocinadores. Teníamos aficionados descontentos, pilotos descontentos y un equipo de carreras en muy mal estado. Daba bastante miedo. El equipo necesitaba recursos, porque estábamos perdiendo mucho dinero, para poder invertir en pilotos, tecnología y personal."

Jenson Button por delante de Fernando Alonso al volante de su McLaren MP4-31 en 2016. Foto de: McLaren

Antiguo piloto de carreras, Brown es ante todo un destacado hombre de negocios. El estadounidense amasó su fortuna fundando una de las mayores agencias de marketing del automovilismo, y ha ganado varios premios y reconocimientos por su perspicacia empresarial. Para este especialista en negocios, los primeros pasos en McLaren fueron atraer patrocinadores y poner en orden las finanzas del equipo.

La escudería se fue recuperando poco a poco hasta 2022, cuando Brown tuvo "la impresión de que el equipo estaba estancado". Por ello, realizó importantes cambios en el equipo directivo. Andreas Seidl, director del equipo en ese momento, se marchó para hacerse cargo del proyecto de Audi en la Fórmula 1 y Andrea Stella asumió la dirección de McLaren.

"He entregado las riendas a Andrea", dijo Brown. "Ha hecho un poco de reorganización, más que un poco, ha hecho un gran trabajo, ha reunido al equipo. Ha liberado el talento que ya teníamos aquí. Tenemos alrededor de 1000 personas en la F1. Cambié a tres de ellos, pero eran tres líderes. Así que 997 personas son las mismas que nos dieron el coche (no competitivo) a principios de 2023".

Recientemente renovado por varios años al frente de la escudería británica, Stella se ha ganado la confianza de su jefe, que no deja de destacarlo.

"El trabajo de un mánager es sacar lo mejor de sus empleados y eso es algo que no teníamos antes. No hemos sido capaces de hacer florecer el talento que tenemos aquí", añade Brown. "Andrea se comunica muy bien. Escucha muy bien. Es muy trabajador. Es muy técnico. Predica con el ejemplo. Todas las cualidades que se esperan de un gran líder. Ha desatado el potencial que este equipo tenía claramente en su interior."

Stella se unió a McLaren en 2015 después de pasar más de 15 años en Ferrari. Brown explicó que le había ofrecido al italiano el puesto de jefe de equipo desde 2019, pero que lo había rechazado.

"Se lo ofrecí la primera vez (antes del nombramiento de Seidl en enero de 2019), y lo rechazó. Sintió que no estaba preparado. Andrea es alguien que conoce sus capacidades y no se excede. La segunda vez me conocía mejor, conocía mejor al equipo, aunque ya llevaba un tiempo allí. Y aun así no dijo que sí en la primera llamada. Tardó unos días porque es muy metódico y muy reflexivo".