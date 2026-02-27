Brundle apoya a Hamilton en Ferrari: "Un Lewis feliz es un Lewis rápido"

El ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports F1, Martin Brundle, confía en que Lewis Hamilton tendrá un mejor año en 2026 que en 2025.

El siete veces campeón aprovechó la temporada 2025, su primera con Ferrari, para adaptarse al equipo de Maranello. Mientras luchaba por familiarizarse con el nuevo equipo, terminó el año sin subir al podio en ningún Gran Premio, siendo lo más destacado una victoria en la carrera sprint de China.

Ahora, Hamilton está ansioso por dejar atrás 2025 y afrontar 2026 tras un reinicio personal y un reinicio de la parrilla con la nueva ola de regulaciones en la F1.

"Espero que sí", respondió Brundle a Sky Sports F1 cuando se le preguntó si era probable que las cosas mejoraran para el británico. "Para Lewis, para Ferrari. Como aficionados a la Fórmula 1, siempre queremos que Ferrari lo haga bien, ¿no? Y me encantaría que eso se cumpliera para Lewis.

Parece un poco más feliz. Sabrá sacar partido a las herramientas que tiene a su disposición con la nueva normativa. Tiene que superar a Charles Leclerc en el otro Ferrari, porque él también está a la altura. Pero un Lewis feliz siempre ha sido, y no solo en Ferrari, un Lewis rápido.

Así que creo que si llega a la temporada, y tengo que decir que Ferrari ha sido bastante innovador durante el invierno, y parece estar en una mejor posición de la que le hemos visto en los últimos años. Así que estoy seguro de que Lewis tendrá un año mejor".

El copresentador de Brundle, Craig Slater, señaló el trabajo que Hamilton ha realizado en Ferrari durante los últimos 12 meses, preparándose para la nueva normativa.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Dijo que 'he puesto mi ADN en este coche'. Mientras que el año pasado pasó mucho tiempo diciendo: 'Soy nuevo en el equipo. Tengo que adaptarme'", dijo Slater. "Ha trabajado muy duro en estos últimos 12 meses. La pregunta es si obtendrá la recompensa por su duro trabajo, habiendo desarrollado las relaciones dentro del equipo y demás.

Pero, ¿te imaginas la emoción que se generaría a nivel mundial si, a sus 41 años, fuera candidato este año al octavo título?".

Brundle añadió: "En mi opinión, Lewis trasciende la Fórmula 1 como ningún otro piloto lo ha hecho antes ni lo hace ahora. Y tienes razón, Craig, pero va a tener que enfrentarse a muchos jóvenes, con poco más de la mitad de su edad. Así que no será fácil para él, pero creo que estoy seguro de que le espera una temporada mejor".