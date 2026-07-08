Brundle señala la desgarradora lección que aprendió Antonelli en Silverstone

Kimi Antonelli, líder del campeonato de Mercedes, sufrió una dura pero necesaria lección durante el Gran Premio de Gran Bretaña. El expiloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports, Martin Brundle, señaló un fallo de comunicación que frustró la lucha del italiano por la victoria.

El fin de semana en Silverstone prometía ser otra gran actuación para Antonelli. El joven de 19 años ya había conseguido su primera victoria al sprint el sábado, adelantando espectacularmente al Ferrari de Lewis Hamilton con una ventaja de 40 km/h en la recta de Hangar. Posteriormente, logró la pole position para su Mercedes para la carrera del domingo.

A pesar de caer al tercer puesto, por detrás de Charles Leclerc y Lewis Hamilton al inicio de la carrera, Antonelli parecía encaminado a disputarle la victoria al monegasco tras alargar su primer stint diez vueltas más que el piloto de Ferrari.

Pero la desgracia se cebó con él en la vuelta 41, cuando se desprendió uno de sus protectores de rueda. Brundle argumentó que Antonelli debía ser más claro con la información que transmitía a Mercedes.

"Fue desgarrador para él, pero aprendió otra lección, ya que no dio información suficientemente clara sobre sus problemas al entrar en boxes", escribió Brundle en su columna de Sky Sports.

"El equipo cambió las piezas más fáciles y rápidas, con un nuevo morro y alerón delantero, y neumáticos nuevos, y lo envió a pista, pero la carrocería problemática seguía bloqueando la dirección y tuvo que volver a boxes dos vueltas después".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kimi perseveró y, aún en la décima posición con un punto potencialmente crucial en su bolsillo, recuperó un ritmo extraordinario y continuó.

Si bien Antonelli se mantuvo en la pista luchando por cualquier punto del campeonato, finalmente fue clasificado en la decimoquinta posición tras recibir una penalización por exceder los límites de la pista.

"Pero debido a sus problemas, se había salido de la pista cinco veces y recibió una penalización de cinco segundos por 'exceder los límites de la pista'", continuó Brundle.

"Esa regla necesita ajustarse. Las penalizaciones por exceder los límites de la pista se aplican cuando los pilotos obtienen una ventaja competitiva al acortar las curvas o salirse de la trazada, lo que les permite mantener una mayor velocidad. No deberían aplicarse cuando se está superando un problema mecánico o al apartarse del camino".