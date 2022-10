Brundle reacciona: Gasly no puede asumir toda la culpa por la grúa El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista Martin Brundle también reaccionó al hecho de que un vehículo de rescate haya entrado en la pista y que Pierre Gasly sea considerado culpable por no respertar las normas, sin que la FIA dijera más sobre este incidente.