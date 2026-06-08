Brundle se vuelve viral tras un enfrentamiento con la seguridad de los VIP en Mónaco
Martin Brundle deleitó a los fans de la Fórmula 1 con otro caótico momento en su paseo por la parrilla del Gran Premio de Mónaco
El presentador de Sky Sports Formula 1 y expiloto Martin Brundle se ha vuelto viral una vez más tras un choque con la seguridad de una celebridad durante su tradicional recorrido por la parrilla antes de la carrera en el Gran Premio de Mónaco.
La parrilla de Monte Carlo es famosa por ser una de las más congestionadas del calendario de F1, y el evento de 2026 no fue diferente. Durante la previa de la carrera del domingo, Brundle se abría paso por la abarrotada recta de salida y meta, intentando conseguir entrevistas improvisadas.
Después de encontrarse con lo que parecía ser el guardaespaldas de uno de los invitados VIP, Brundle soltó una frase que ha hecho estallar de risa a los aficionados. "No me empujes, amigo. Soy casi famoso", respondió.
Sin alzar la voz ni romper el paso, el británico continuó con su caótico recorrido por la parrilla. No tardó mucho en que los clips del momento empezaran a circular en internet. Aunque hay varios clips difundiéndose por las redes sociales, un ejemplo ya había sido visto más de 300.000 veces en el momento de escribir esto.
"Qué leyenda es Brundle", decía un comentario en X, mientras que otro añadía: "Cada parrilla pertenece a Martin, el resto son solo visitantes, ¡deberían mostrar algo de respeto!! Tienen suerte de que sea misericordioso."
"Los recorridos por la parrilla en Mónaco nunca decepcionan con su puro caos", comentó otra persona.
Otros publicaron en Reddit: "Las frases ingeniosas de Brundle son la mitad de la razón por la que el recorrido por la parrilla es entretenido."
"De verdad me reí a carcajadas con eso jaja", escribió otro usuario, y alguien más publicó: "¿Brundle dijo eso? Su recorrido por la parrilla hace que eche de menos mi suscripción por cable. F1 TV está bastante bien, pero Brundle es simplemente muy bueno en la recta de boxes por las mañanas."
Kimi Antonelli terminó ganando el Gran Premio de Mónaco, logrando así su quinta victoria consecutiva en un gran premio esta temporada. Ahora lidera el campeonato de pilotos por 66 puntos sobre Lewis Hamilton, que va segundo.
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