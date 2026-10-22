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Budkowski explica cómo su etapa en TV le ayuda ahora como jefe de Cadillac F1

Marcin Budkowski es jefe de equipo en Cadillac desde hace unos meses - El polaco revela cómo, entre otras cosas, su anterior papel como experto de TV le ayuda en su nuevo trabajo

Ruben Zimmermann

Publicado: 22 oct 2026, 13:22

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Marcin Budkowski, director del equipo Cadillac F1 Team

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Antes de que Marcin Budkowski asumiera este verano el cargo de jefe de equipo en Cadillac, el directivo de 49 años trabajó durante un tiempo como analista de televisión para una cadena polaca. En declaraciones para F1.com, revela cómo esa experiencia en los medios le ayuda en su nuevo cometido.

"Me enseñó un poco mejor cómo se percibe la Fórmula 1 desde el exterior, porque cuando trabajas en este medio, pasas tanto tiempo en la fábrica o en el circuito que a veces pierdes esa perspectiva de vista", explicó.

Por ello, Budkowski considera que esa visión externa es "muy útil", y añade: "Detrás de escena suceden muchísimas cosas. Hay aspectos políticos y dinámicas interesantes en el paddock que hay que entender".

Sin embargo, el nuevo jefe de equipo también recuerda: "Antes de mi etapa en los medios hice algunas otras cosas que probablemente tienen un impacto algo mayor en mi capacidad para este rol que mi trabajo como experto en televisión".

Más de la F1 :

La carrera de Budkowski en la Fórmula 1 comenzó hace 25 años, cuando en 2001 se unió al equipo Prost como especialista en aerodinámica. Posteriormente trabajó durante varios años para Ferrari, McLaren, Renault (más tarde Alpine) y también para la FIA.

Budkowski busca "evitar las malas decisiones"

En Cadillac le aguarda ahora el que quizás sea su mayor desafío, ya que, al ser un equipo completamente nuevo, la escudería estadounidense debe abrirse paso desde lo más bajo hasta la cima. "En la Fórmula 1 moderna no hay atajos", reconoce Budkowski, y explica: "Se trata simplemente de muchísimo trabajo duro".

"Pero lo más importante no es tomar buenas decisiones, sino evitar las malas decisiones", afirma, y agrega: "Debemos sacar el máximo rendimiento de nuestro auto en cada sesión y en cada fin de semana de carrera".

"Eso nos pondrá en el camino para ir luchando poco a poco en la zona media y, con suerte, construir con el tiempo una organización capaz de pelear por podios, victorias y campeonatos", señala Budkowski, quien no obstante enfatiza: "De eso no se trata el día de hoy".

Más de la F1 :

"Hoy se trata de completar la formación de un equipo fuerte, establecer las prioridades correctas y tomar el rumbo adecuado", afirma el polaco. "Llevará un tiempo", admite consciente de la situación, aunque subraya: "Somos ganadores".

"Mientras no estemos en el podio, no estaremos satisfechos con nosotros mismos y querremos seguir dándolo todo".

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