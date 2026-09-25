Cadillac terminó la jornada de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán con una decepción porque, luego de un jueves prometedor y una FP3 donde Sergio Pérez se ubicó dentro de los 16 mejores, las opciones de pensar en una Q2 estaban planteadas, pero al final no lograron concretarse para el mexicano.

Una cadena de errores estratégicos, tráfico en pista y banderas amarillas condenaron al tapatío a la eliminación en la Q1, para posteriormente recibir una sanción de tres posiciones por bloquear el paso de Oscar Piastri.

Ante este amargo resultado, el jefe de la escudería norteamericana, Marcin Budkowski, reconoció que Checo Pérezy el monoplaza mostraron evoluciones reales gracias a las actualizaciones del paquete aerodinámico así como el uso del nuevo motor Ferrari, pero también reconoció que esperaban un mayor éxito.

"Tras algunas sesiones de práctica positivas en Bakú, nos vamos de la clasificación un poco decepcionados, ya que las cosas no salieron del todo a nuestro favor. Checo ha mostrado un ritmo prometedor durante todo el fin de semana, aprovechando al máximo las mejoras que trajimos aquí, pero hoy no logramos convertirlo en una buena posición", explicó el directivo.

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Tráfico, falta de rebufo y banderas amarillas arruinaron la Q1

El análisis interno de Cadillac confirmó las complicaciones que enfrentó el piloto mexicano en la pista. Durante su primer intento lanzado, Checo Pérez tuvo que luchar desesperadamente por posición en el trazado para encontrar espacio limpio. Posteriormente, cuando la succión de su compañero Valtteri Bottas resultaba fundamental para arañar hasta seis décimas en la recta principal, la falta de coordinación entre el muro y los pilotos dejó al mexicano sin la posibilidad de alcanzarlo.

"Tuvo que luchar por la posición en la pista durante su primera tanda y luego tuvo que abortar su último intento debido a las banderas amarillas. Hicimos varios cambios en el auto de Valtteri para la clasificación que lo dejaron mucho más contento con el rendimiento, pero su mejor vuelta fue eliminada debido a una doble bandera amarilla", argumentó Budkowski quien ahora da vuelta a la página para pensar en que, con una carrera loca en Bakú pueden pelear por estar en el grupo medio.

"Esperamos con ansias el desafío del circuito urbano de Bakú y una emocionante carrera mañana", concluyó Budkowski.