Jenson Button afirma que unirse a McLaren como compañero de equipo de Lewis Hamilton después de ganar el título mundial le dio el nuevo desafío que anhelaba.
El ex piloto de Fórmula 1 Jenson Button ha descrito su etapa como compañero de equipo de Lewis Hamilton como el nuevo desafío que necesitaba después de ganar el campeonato de pilotos.
Button se unió al ahora siete veces campeón en McLaren en 2010 y, aunque su antiguo jefe Ross Brawn le aconsejó no hacer el movimiento al equipo de Woking, Button disfrutó el desafío de vencer a Hamilton con el mismo coche.
"Sí, fui compañero de equipo de Lewis durante tres años. Cuando dejé Brawn en 2009 como campeón del mundo, estaba como: 'Necesito un nuevo desafío', y ese desafío era enfrentarme a Lewis Hamilton", dijo Button a Sky Sports F1.
"Y Ross Brawn incluso dijo: 'Estás cometiendo un error'. Entonces me metí de lleno, y realmente disfruté la asociación que tuvimos. Y creo que ganar una carrera y vencer a Lewis Hamilton en el mismo coche era casi como ganar un campeonato del mundo.
"No ocurrió lo suficiente, pero fue muy especial. Así que no, tengo mucho respeto por él, al igual que por Fernando Alonso, con quien corrí durante dos años, y ver la forma en que trabajan detrás de escena, no solo en el coche, es realmente impresionante."
Button se retiró de las carreras a finales de 2025 tras completar la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia. "Dejé la F1 en 2016. Tenía 36 años y pensé: sabes qué, me considero un piloto de carreras, no solo un piloto de F1", dijo. "Así que me fui a correr a Japón. Corrí en el Campeonato Mundial de Resistencia, carreras de 24 horas.
"Corrí en tierra en Baja, NASCAR, y he tenido una carrera increíble. Muy, muy afortunado. Y era el momento de colgar las botas de carrera, pasar más tiempo con la familia, y ahora también tengo más tiempo para la F1".
