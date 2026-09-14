Cadillac llevará actualizaciones a Bakú y Checo Pérez adelanta que usarán el motor Ferrari ADUO2
Luego de abandonar en Madrid, Sergio Pérez adelantó que el equipo espera ganar rendimiento en Azerbaiyán con un paquete de actualización que incluye el nuevo motor Ferrari
Sergio Pérez, Cadillac
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La carrera en Madrid dejó un sabor agridulce en el equipo Cadillac, por un lado Sergio Pérez abandonó la competencia por una nueva falla, aunque ahora no fue por los frenos, sino por un contratiempo en el sistema de refrigeración, pero mientras el mexicano estuvo en pista se mostró satisfecho con lo realizado especialmente por haber estado más cerca en la contienda con los Williams.
“Tuve prácticamente el mismo ritmo que Albon durante toda la carrera. Estuve a un segundo o dos de distancia hasta que tuvimos el problema. Así que fue un fin de semana realmente fuerte para el equipo en términos de ritmo”, expresó el mexicano al finalizar la competencia y señaló: “Estábamos al límite con ellos, pero empujamos hasta el límite absoluto y estoy contento con eso”.
Luego de su análisis de la carrera, Checo Pérez indicó que el plan de Cadillac es colocar el motor Ferrari con la actualización ADUO 2 en la competencia del Gran Premio de Azerbaiyán en dos semanas.
“Solo espero que... ya sabes, Bakú sea una de esas carreras en las que hay que lograr que todo encaje y ver qué pasa y realmente espero que podamos montar el nuevo motor en el coche y dar un pequeño paso adelante, porque realmente necesitamos un poco más de rendimiento”, indicó el integrante de Cadillac señalando que, algunos problemas, parecen irse resolviendo aunque aún están lejanos de los objetivos.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Cadillac prepara más actualizaciones
Luego de la carrera de debut del MadRing, el jefe del equipo, Marcin Budkowski, quien por segunda vez estuvo al frente de la escudería tras tomar el 100 por ciento del control en el pasado Gran Premio de Italia, señaló que el paso de Sergio Pérez era prometedor, pero las cosas no resultaron como ellos esperaban.
“La primera parte de la carrera fue emocionante; Checo completó una gran primera vuelta en la que ganó algunas posiciones y luego estuvimos compitiendo contra los Williams y los Racing Bulls. Lamentablemente, tuvimos un problema con la unidad de potencia y nos vimos obligados a retirar su coche”, dijo el directivo respecto a la competencia del mexicano quien llegó a colocarse en el puesto 15 en los primeros compases.
Al hablar sobre la próxima competencia, Budkowski fue claro en que esperan avanzar. “Estamos progresando y tenemos mejoras preparadas para Bakú. Gracias por el apoyo; esperamos con ganas la próxima carrera dentro de dos semanas”.
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