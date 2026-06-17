Cadillac analiza sus fallos en Barcelona y alista paquete de mejoras para el GP de Austria
El director de la escudería norteamericana reconoció que el trazado de Montmeló exhibió las carencias del auto. La organización confía en un paquete de actualizaciones técnicas para la siguiente fecha europea.
Graeme Lowdon, Team Principal of Cadillac F1 Team
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
El paso de la escudería Cadillac por el Circuit de Barcelona-Catalunya dejó balances de aprendizaje mientras siguen recopilando información en el desarrollo de su primer monoplaza dentro de la máxima categoría y, si bien se mantienen en la búsqueda de los puntos la directiva tiene en claro los pasos a seguir.
El director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, externó un diagnóstico sobre el rendimiento actual del paquete técnico tras la carrera en España, admitiendo que las características del trazado catalán se alinearon con las proyecciones más complejas que el departamento de ingeniería de la escuadra había previsto de manera interna. El trazado de Barcelona siempre es un campo de pruebas ideal debido a la diversidad en curvas.
El jefe del equipo no ocultó que la falta de ritmo neto los alejó de las posibilidades de disputar la zona media del clasificador en condiciones de carrera.
“Al llegar al fin de semana sabíamos que Barcelona sería una pista mucho más difícil para nosotros, reflejando dónde nos encontramos en ritmo en este momento. Sin embargo, dimos el máximo para competir con los autos de adelante y ganar posición en pista donde fuera posible”, dijo Lowdon.
Sin embargo, no todo es malo y el directivo señaló que el fin de semana resultó en un gran test para el equipo para seguir evolucionando un coche que, cada vez supera con mayor claridad a Aston Martin y está en la lucha con Haas.
“Barcelona es el tipo de circuito que expone las debilidades y, desde ese punto de vista, nos dio una imagen muy clara de lo que necesitamos mejorar. Cada carrera que terminamos nos da datos valiosos y nos ayuda a entender mejor nuestras limitaciones, particularmente en tandas largas”.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Checo Pérez mantiene la consistencia
Las dinámicas dentro de los garajes de Cadillac volvieron a mostrar contrastes. Por un lado, el mexicano Sergio Pérez logró concluir la competencia sin contratiempos mayores, esto mientras Valtteri Bottas sufrió el fin de semana de diversas complicaciones mecánicas.
“Checo mantiene nuestro récord de llevar un auto hasta el final en cada salida, pero lamentablemente Valtteri experimentó un problema desde el inicio y decidimos retirarlo desde un punto de vista preventivo”.
La estructura de la firma de Detroit enfocará sus esfuerzos en las jornadas previas a las actividades en el Red Bull Ring, escenario donde se introducirá un nuevo paquete de evoluciones, aunque Lowdon admite que no será un paso gigantesco, pero sí en lo que esperan sea la dirección correcta.
“Esto no se solucionará de la noche a la mañana, pero tenemos actualizaciones programadas para Austria que deberían ayudarnos a dar un paso adelante, con más desarrollos planificados después de eso”.
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