El Cadillac blanco y negro salió a la pista en Bahreín con Checo Pérez

Después de presentar al mundo su diseño asimétrico en un anuncio durante la muy seguida Super Bowl, Cadillac lo estrenó en la pista de Sakhir y publicó algunas fotos de su primera carrera con los colores oficiales para la temporada 2026 de F1.

La estructura estadounidense, recién llegada a la disciplina reina, partió de cero para construir su equipo. Tras presentar su candidatura bajo la identidad de Andretti, finalmente fue gracias al paso bajo la bandera de la marca de General Motors que Cadillac pudo acceder como undécimo fabricante a la F1.

El coche de 2026, que estará a cargo de los veteranos Sergio Pérez y Valtteri Bottas y equipado con un motor Ferrari, ya tuvo la oportunidad de rodar en las pruebas privadas que se celebraron en Barcelona a finales de enero, pero lo hizo con una decoración provisional a la espera de la gran revelación de este domingo por la noche en Estados Unidos.

Este lunes, a dos días de la segunda sesión de pruebas de invierno, que se celebrará del 11 al 13 de febrero en Bahréin, el Cadillac ha rodado precisamente en el Circuito Internacional de Baréin en el marco de una prueba de shakedown. Una oportunidad para descubrirlo con sus colores "en carne y hueso" a la luz del día.

Cadillac livery 2026 in Bahrain

Cabe recordar que cada escudería dispone de posibilidades limitadas para poner en pista los F1 del año en curso. Parece que Cadillac ha utilizado su segundo día de pruebas promocionales limitando su recorrido a 200 km, todo ello con neumáticos Pirelli de demostración.

"Ayer y hoy marcan una nueva etapa importante en la aventura del equipo en la Fórmula 1", declaró Sergio Pérez. "La presentación de nuestra decoración para la temporada es un momento especial para todos los involucrados, ya que realmente pone de relieve los esfuerzos realizados para superar los límites en nuestro debut en esta disciplina".

Diseño del Cadillac F1 Photo by: Cadillac Communications

"Ahora tenemos una excelente oportunidad para continuar con este impulso en las próximas pruebas en Baréin, mientras seguimos aprendiendo más sobre las capacidades del coche. Sé que nuestros aficionados nos animarán cuando corramos con esta decoración y continuemos nuestra aventura juntos".

Bottas añadió: "Pasar de la presentación de nuestra decoración en la Super Bowl a su uso en la pista casi inmediatamente después es una forma impresionante de comenzar nuestra primera temporada. Esto hace que todo sea muy real y es emocionante ver cómo todo este arduo trabajo cobra vida. El equipo ha hecho un trabajo increíble al diseñar la primera decoración del equipo Cadillac Formula 1".

"Ahora nos centramos por completo en optimizar cada vuelta durante los entrenamientos de pretemporada para comprender cómo funciona el coche y estar en la mejor posición posible para empezar con buen pie en Melbourne".