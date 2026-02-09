Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Presentación de Cadillac para la F1 2026

El Cadillac blanco y negro salió a la pista en Bahreín con Checo Pérez

Pocas horas después de revelar su diseño oficial para 2026, el Cadillac F1 salió a la pista en Bahréin.

Fabien Gaillard
Editado:
Cadillac decoración 2026

Cadillac decoración 2026

Foto de: Cadillac Communications

Después de presentar al mundo su diseño asimétrico en un anuncio durante la muy seguida Super Bowl, Cadillac lo estrenó en la pista de Sakhir y publicó algunas fotos de su primera carrera con los colores oficiales para la temporada 2026 de F1.

La estructura estadounidense, recién llegada a la disciplina reina, partió de cero para construir su equipo. Tras presentar su candidatura bajo la identidad de Andretti, finalmente fue gracias al paso bajo la bandera de la marca de General Motors que Cadillac pudo acceder como undécimo fabricante a la F1.

El coche de 2026, que estará a cargo de los veteranos Sergio Pérez y Valtteri Bottas y equipado con un motor Ferrari, ya tuvo la oportunidad de rodar en las pruebas privadas que se celebraron en Barcelona a finales de enero, pero lo hizo con una decoración provisional a la espera de la gran revelación de este domingo por la noche en Estados Unidos.

Este lunes, a dos días de la segunda sesión de pruebas de invierno, que se celebrará del 11 al 13 de febrero en Bahréin, el Cadillac ha rodado precisamente en el Circuito Internacional de Baréin en el marco de una prueba de shakedown. Una oportunidad para descubrirlo con sus colores "en carne y hueso" a la luz del día.

Cadillac livery 2026 in Bahrain

Cadillac livery 2026 in Bahrain

Cabe recordar que cada escudería dispone de posibilidades limitadas para poner en pista los F1 del año en curso. Parece que Cadillac ha utilizado su segundo día de pruebas promocionales limitando su recorrido a 200 km, todo ello con neumáticos Pirelli de demostración.

"Ayer y hoy marcan una nueva etapa importante en la aventura del equipo en la Fórmula 1", declaró Sergio Pérez. "La presentación de nuestra decoración para la temporada es un momento especial para todos los involucrados, ya que realmente pone de relieve los esfuerzos realizados para superar los límites en nuestro debut en esta disciplina".

Diseño del Cadillac F1

Diseño del Cadillac F1

Photo by: Cadillac Communications

"Ahora tenemos una excelente oportunidad para continuar con este impulso en las próximas pruebas en Baréin, mientras seguimos aprendiendo más sobre las capacidades del coche. Sé que nuestros aficionados nos animarán cuando corramos con esta decoración y continuemos nuestra aventura juntos".

Bottas añadió: "Pasar de la presentación de nuestra decoración en la Super Bowl a su uso en la pista casi inmediatamente después es una forma impresionante de comenzar nuestra primera temporada. Esto hace que todo sea muy real y es emocionante ver cómo todo este arduo trabajo cobra vida. El equipo ha hecho un trabajo increíble al diseñar la primera decoración del equipo Cadillac Formula 1".

"Ahora nos centramos por completo en optimizar cada vuelta durante los entrenamientos de pretemporada para comprender cómo funciona el coche y estar en la mejor posición posible para empezar con buen pie en Melbourne".

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo EN VIVO: la presentación del Aston Martin de F1 2026

Comentarios destacados

Más de
Fabien Gaillard

En Francia acusan a Renault de "mentiras y traición" sobre el futuro del deporte motor

Fórmula 1
Fórmula 1
En Francia acusan a Renault de "mentiras y traición" sobre el futuro del deporte motor

El extraño rumor que Ocon vivió como "un insulto" en los test de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
El extraño rumor que Ocon vivió como "un insulto" en los test de Barcelona

Levantar el pie incluso en clasificación: la sorprendente nueva realidad de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Levantar el pie incluso en clasificación: la sorprendente nueva realidad de la F1 2026
Más de
Sergio Pérez

VIDEO: Checo Pérez presenta un nuevo casco para el 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
VIDEO: Checo Pérez presenta un nuevo casco para el 2026

Los retos a los que se enfrenta Cadillac de cara a la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Los retos a los que se enfrenta Cadillac de cara a la F1 2026

VIDEO: La "Checoneta" de Sergio Pérez se vuelve real con Mercado Libre

Fórmula 1
Fórmula 1
VIDEO: La "Checoneta" de Sergio Pérez se vuelve real con Mercado Libre
Más de
Cadillac

Graeme Lowdon: "La sana rivalidad" entre GM y Ford es positiva para la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Graeme Lowdon: "La sana rivalidad" entre GM y Ford es positiva para la F1

Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana

24H Daytona 2026: Nico Pino pelea por la victoria ante los Porsche oficiales tras 6 horas

IMSA
IMSA
24 Horas de Daytona
24H Daytona 2026: Nico Pino pelea por la victoria ante los Porsche oficiales tras 6 horas

Últimas noticias

VIDEO: Checo Pérez presenta un nuevo casco para el 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
VIDEO: Checo Pérez presenta un nuevo casco para el 2026

Alonso, cauto: "Honda está un poco rezagada en cuanto a la unidad de potencia"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
Alonso, cauto: "Honda está un poco rezagada en cuanto a la unidad de potencia"

Newey: "En Aston Martin tenemos la mejor estructura de la F1"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Newey: "En Aston Martin tenemos la mejor estructura de la F1"

Aston Martin revela la decoración del AMR26 diseñado por Newey para la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Aston Martin revela la decoración del AMR26 diseñado por Newey para la F1 2026