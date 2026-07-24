Cadillac está siguiendo con interés a Rafael Câmara. La noticia ha pillado un poco por sorpresa, teniendo en cuenta que el equipo siempre ha destacado que tiene contratos a largo plazo con sus pilotos actuales, pero hay varios indicios que apuntan a un posible cambio en al menos uno de los puestos de piloto de cara a la temporada 2027. El interés por Camara ha surgido gracias a las últimas actuaciones del piloto brasileño de la Ferrari Driver Academy en la Fórmula 2, categoría en la que ha conseguido cuatro poles y dos victorias (ambas en las carreras principales) en las últimas cinco pruebas.

Cadillac está apoyando la temporada en Fórmula 2 de Colton Herta, un novato como Câmara, pero con una trayectoria muy diferente a sus espaldas. Para Herta, el debut en la categoría está resultando complicado. Su mejor resultado hasta la fecha es un quinto puesto y, sobre todo, ocupa únicamente la decimosexta posición en el campeonato, muy lejos del top 10 que garantiza los puntos necesarios para obtener la Superlicencia.

Por el momento, Herta necesita otros seis puntos para obtener la Superlicencia. Si no los consigue a través de la clasificación final de la Fórmula 2, la única alternativa sería acumularlos participando en las sesiones de entrenamientos libres del viernes, que otorgan un punto cada una. El problema es que se necesitarían seis FP1, mientras que las cuatro sesiones que, según el reglamento, Pérez y Bottas deberán ceder a lo largo de la temporada no serían suficientes.

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Pero más allá de los aspectos reglamentarios, para los que podría encontrarse una solución, en Cadillac parece haber sobre todo una cuestión de confianza. Las dificultades encontradas hasta ahora por Herta han alimentado las dudas sobre su verdadera preparación para dar el salto a la Fórmula 1. Una valoración comprensible, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo HiTech, aunque sin destacar por su regularidad, había concluido el campeonato de 2025 en segunda posición en la clasificación reservada a los equipos.

Colton Herta Foto de: Kym Illman / Getty Images

Es en este contexto donde hay que interpretar el creciente interés por Câmara. El brasileño ocupa actualmente la tercera posición en la clasificación, pero el retraso acumulado se debe en gran parte al error cometido en Montecarlo: sin ese tropiezo, hoy estaría a solo tres puntos de la cabeza. Más allá de la clasificación, su rendimiento ha sido probablemente el más convincente entre los protagonistas de la temporada. Además, en las últimas semanas ha debutado al volante de un monoplaza de Fórmula 1 en una prueba TPC organizada por Ferrari, lo que también ha llamado la atención de Haas.

De hecho, la escudería estadounidense está buscando un piloto para la temporada 2027 que sustituya a Esteban Ocon, y el director del equipo, Ayao Komatsu, ha expresado públicamente su interés por Câmara. Paralelamente, Haas ha organizado una primera prueba en Jerez con Leonardo Fornaroli y, según se ha sabido en las últimas semanas, los dos pilotos se enfrentarán en una nueva sesión de pruebas prevista para finales de agosto en el circuito de Portimão.

Haas ya cuenta con un piloto vinculado a la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman. Para Cadillac, en cambio, la posible llegada de Câmara supondría un primer punto de contacto importante con Maranello, allanando el camino hacia una relación técnica y deportiva más estrecha con la Scuderia.