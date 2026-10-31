Fórmula 1 GP de México

Cadillac cambia la unidad de potencia de Checo Pérez antes de la clasificación en México

Cadillac cambió la unidad de potencia de Checo Pérez en la FP3 del GP de México por precaución. El tapatío encarará la qualy con poco rodaje.

Luis Ramírez

Publicado: 31 oct 2026, 18:43

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México continúa presentando obstáculos para Sergio Pérez. Durante la tercera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto mexicano prácticamente no tuvo rodaje sobre la pista al completar únicamente una vuelta de instalación, debido a la decisión de Cadillac de realizar un reemplazo de unidad de potencia.

La escudería estadounidense confirmó a través de una comunicación que la falta de actividad en el trazado obedeció a un ajuste preventivo en los componentes del coche antes de afrontar la sesión de clasificación.

"Estamos realizando un cambio de unidad de potencia por precaución en el auto de Checo antes de la clasificación", informó la escuadra norteamericana durante la sesión matutina del sábado.

Hasta ahora el equipo no ha determinado si los reemplazos conllevarán una sanción en la parrilla de salida.

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Este contratiempo se suma a un inicio de evento complejo para el tapatío, quien no ha estado al 100 por ciento de su condición física y que lo obligó a ausentarse de sus compromisos con los medios de comunicación y los aficionados el viernes.

El mexicano finalizó en la posición 18 en las dos sesiones de prácticas del viernes registrando un tiempo de 1:20.395 en la FP1 con 31 vueltas y 1:19.406 en la FP2 tras 33 giros. Luego de esos resultados, Checo Pérez indicó que no hay riesgo de ausencia por temas de salud en lo que será su carrera 300.

"Es un momento muy especial para mí volver a estar en pista en casa, en México, ante mis aficionados y mi gente. Ha sido un día complicado, ya que no me he sentido bien de salud. Espero estar al 100% mañana; esta noche me centraré en descansar. Parece que estamos más cerca de lo que esperábamos, lo cual es positivo. Ojalá podamos tener una buena jornada mañana en la clasificación y aprovechar al máximo nuestro potencial", declaró el mexicano.

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