Cadillac y Checo Pérez se guardan para el jueves y viernes en Barcelona

Luego de haber cumplido el objetivo de estar listo para salir a pista el lunes, en el inicio del shakedown de la Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el nuevo equipo Cadillac todavía no volvió a girar.

Como era de esperarse por el mal tiempo —solo Red Bull y Ferrari rodaron—, Cadillac estuvo ausente el martes en el segundo día de pruebas y este miércoles por la mañana confirmó a Motorsport.com que tampoco saldrá del garaje.

Valtteri Bottas fue el encargado de iniciar el trabajo de Cadillac en pista el lunes durante la sesión matinal, en la que completó 33 vueltas antes de cederle la conducción del monoplaza a Sergio Pérez, quien solo pudo dar 11 giros debido a problemas en el coche.

De todos modos, el balance de esa primera jornada fue positivo para Cadillac, e incluso el piloto mexicano señaló como algo favorable haber tenido muchos inconvenientes al inicio para luego poder acumular más kilómetros una vez que estén solucionados.

Sergio Pérez, Cadillac F1 Team Photo by: Sergio Perez

"Siempre es un desafío cuando hay un cambio reglamentario tan grande. Dar vueltas es el principal objetivo. Simplemente estamos sumando kilómetros, lo cual es alentador", dijo Checo Pérez.

"Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo. Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y, con suerte, que los próximos días sean mucho más fluidos para nosotros", explicó.

Graeme Lowdon, jefe del equipo, mostró una mirada similar el lunes al finalizar el día.

"Para nosotros, esta semana es claramente una semana de shakedown. Tuvimos un día realmente bueno en Silverstone la semana pasada, pero ahora estamos trabajando de manera constante en todos los diferentes sistemas del coche. Y, como sabes, estos coches son increíblemente complicados, pero estoy muy, muy satisfecho con el progreso que hemos logrado", dijo.

"Aún tenemos más trabajo por hacer esta semana, pero todo de una manera estructurada. Así que estoy muy contento con cómo se están dando las cosas".

El hecho de que Cadillac no haya salido a pista desde el lunes no significa que el equipo no esté trabajando, todo lo contrario. Desde entonces se ha dedicado a analizar toda la información recogida y a realizar trabajos en el simulador con uno de los pilotos contratados para esa tarea, el brasileño Pietro Fittipaldi.

Teniendo en cuenta que Bottas y Pérez compartieron la conducción del coche el lunes, resta ver si el equipo mantendrá ese esquema de trabajo el jueves y el viernes o si le dará un día completo a cada uno.