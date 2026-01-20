Cadillac confía en que el motor Ferrari es legal y tendrá potencial

El director del equipo Cadillac de Fórmula 1, Graeme Lowdon, ha respaldado el motor Ferrari que la escudería estadounidense utilizará en su próximo debut en el campeonato.

La temporada 2026 de F1 trae consigo un nuevo conjunto de regulaciones, que incluyen una unidad de potencia con una división 50:50 entre combustión interna y energía eléctrica.

Aunque ha habido cierto escrutinio en torno a las unidades de potencia de Mercedes y Red Bull, en medio de rumores de que los equipos han encontrado una laguna para eludir el límite de la relación de compresión, Lowdon ha confirmado que confía en que el motor Ferrari es completamente legal.

"Lo que me da mucha confianza y me hace muy feliz es que tenemos un motor totalmente legal", declaró Lowdon a Sky Sports News cuando se le preguntó si le preocupaba que el equipo pudiera verse en desventaja si Mercedes y Red Bull hubieran encontrado realmente una laguna legal.

"Con estos motores, no se permite que la combustión se produzca a una relación de compresión superior a 16:1. Sin entrar en demasiados detalles, sabemos que Ferrari ha cumplido totalmente las normas en este aspecto. Eso nos da mucha confianza.

En cuanto al rendimiento, trabajamos y apoyamos a nuestro socio de unidades de potencia al máximo. Estamos muy contentos con la relación. No puedo hablar por las unidades de potencia de otros ni por cómo han interpretado la normativa. Pero para mí está muy claro que está ahí, negro sobre blanco".

Graeme Lowdon, Cadillac Foto: Cadillac Communications

Lowdon añadió: "He trabajado con Ferrari en varias ocasiones anteriormente. Son unos socios estupendos. Además, es un nombre emblemático en la Fórmula 1. Todas las personas de ese equipo son auténticos pilotos, y les damos la bienvenida al equipo Cadillac de Fórmula 1.

No solo nos proporcionan una unidad de potencia, sino que también nos ofrecen apoyo técnico en forma de personal que se une al equipo. Es fantástico tenerlos a bordo".