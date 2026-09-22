Sergio Pérez y Cadillac llegan a una carrera donde el piloto mexicano tiene importantes recuerdos con dos victorias en su haber en el trazado de Azerbaiyán, sin embargo, la situación en el 2026 será muy diferente y ambos tendrán que trabajar para tratar de mejorar el rendimiento de un coche que sigue sin encontrar la fiabilidad para, siquiera pensar, en acercarse a la zona de los puntos.

Para esta cita en las exigentes calles del Circuito Callejero de Bakú, la escudería probará pequeñas modificaciones aerodinámicas durante las prácticas libres para mantener el desarrollo del vehículo, al tiempo que confirmó que el mexicano Checo Pérez utilizará la nueva especificación del motor Ferrari, cumpliendo con la planificación establecida y advertida desde el Gran Premio de España.

Marcin Budkowski, director del equipo, destacó el reto operativo que representa el cierre de calendario con dos tripletes de carreras en las próximas semanas primero con Bakú, Malasia y Singapur, después con Austin, México y Brasil. Esta situación, admite el team principal, será de alta presión para toda la escudería.

"La secuencia de carreras fuera de Europa en estos últimos meses de la temporada genera una presión significativa. Tenemos algunas pequeñas mejoras aerodinámicas nuevas para probar en los entrenamientos libres a medida que continuamos desarrollando el auto de este año. Como estaba previsto, Checo también utilizará la nueva especificación de la unidad de potencia Ferrari", explicó Budkowski.

Sergio Pérez, Cadillac Photo by: Eric Le Galliot

Checo Pérez confía en repetir el ritmo de Madrid en Bakú

A pesar del abandono en Madrid, Checo Pérez se había mostrado complacido con el desempeño del MAC-26 que le permitió luchar ante los Williams en el MadRing, pero retirándose por un problema de enfriamiento.

Con esta situación, Checo Pérez quiere capitalizar el ritmo para colocarse por delante de sus rivales.

"Nuestra carrera en Madrid iba muy bien hasta que tuvimos que retirar el auto, posiblemente el momento más sólido que hemos tenido en toda la temporada, y estoy ansioso por volver a pista para intentar replicarlo este fin de semana. Bakú es un circuito en el que he tenido mucho éxito en el pasado, y la esperanza es empezar con el pie derecho, tomar un buen ritmo en las sesiones de práctica y entregar el buen resultado que el equipo se merece", declaró Pérez.

El mexicano ostenta un historial sobresaliente en el Circuito de Bakú, habiendo conquistado la victoria en las ediciones de 2021 y 2023, además de sumar podios en 2016, 2018 y 2022.