Fórmula 1 Las Vegas GP

Cadillac presenta una decoración especial para el GP de Las Vegas de la F1 2026

Cadillac mostró su decoración esepcial con la que afrontará la competencia de este fin de semana iniciando el último triplete de la temporada.

Luis Ramírez

Publicado: 17 nov 2026, 15:54

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Cadillac está listo para disputar el Gran Premio de Las Vegas este fin de semana y lo hará con una decoración especial complementando su imagen con unos toques de color neón en diversas partes del monoplazas.

La nueva imagen se distingue en la zona frontal así como en los pontones. El objetivo es aprovechar la iluminación del trazado callejero de Las Vegas para obtener un efecto especial. La decoración, además, es la última especial que presenta el equipo en sus tres carreras de casa en Estados Unidos luego de hacerlo en Miami y Austin.

¿Qué espera Cadillac en el Gran Premio de Las Vegas?

Para el director del equipo, Marcin Budkowski, el principal reto radicará en descifrar el comportamiento de los neumáticos frente al asfalto frío de Nevada y las bajas temperaturas nocturnas. Aunque la escudería viene de un cierre amargo en São Paulo por el problema con una tuerca en el monoplaza de Valtteri Bottas, el directivo apuesta por el impulso mostrado recientemente por Sergio Pérez para pelear en la zona media y capitalizar cualquier caos propio de un trazado urbano.

“Las Vegas presenta otra oportunidad única para nosotros como equipo, en nuestra tercera y última carrera en casa de la temporada. Es un lugar icónico para un circuito callejero y requerirá mucho aprendizaje mientras trabajamos para entender la superficie y cómo responden los neumáticos a las frías temperaturas nocturnas. Ambos pilotos tienen experiencia aquí, lo que nos ayudará a tomar ritmo en las prácticas libres. Nos llevamos lo positivo del rendimiento de Checo y miramos hacia las últimas tres carreras con motivación para cerrar fuerte”, señaló Budkowski.

Por su parte, Checo Pérez —quien sumó puntos en sus dos apariciones previas en Las Vegas, incluido un podio en 2023— subrayó que la clave pasará por meter las gomas en su ventana óptima y construir confianza vuelta a vuelta.

“Es un circuito callejero muy rápido, con rectas largas y frenadas fuertes, pero las bajas temperaturas dificultan poner los neumáticos en la ventana correcta y encontrar agarre constante. Nuestro enfoque está en armar un fin de semana limpio, maximizar cada oportunidad y darle al equipo el mejor resultado posible”, afirmó el piloto.

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