Cadillac define su situación en la F1 2026: "Es como construir un avión mientras vuelas"

El boletín del primer cuatrimestre (considerando que en abril no se corrió) ha llegado finalmente y Cadillac ha comprendido, de marzo a hoy, cuánto le queda por hacer, construir y mejorar para alcanzar la zona media y convertirse en un equipo respetable desde el punto de vista del rendimiento.

Nada nuevo: lo que está atravesando el equipo del fabricante estadounidense es un camino que casi todos los nuevos equipos que han llegado a la Formula 1 han tenido que recorrer. Dificultades, problemas, una organización buena pero aún no óptima para lo que es el Olimpo del deporte motor internacional.

Durante casi toda la primera mitad de la temporada, Cadillac se encontró sorprendentemente batallando con Aston Martin Racing. Esto, sin embargo, se debe sobre todo a las dificultades del equipo de Silverstone, más que al rendimiento de los MAC-26. Eso no significa que Cadillac no haya mostrado igualmente cosas aceptables.

Graeme Lowdon, sin embargo, ha retratado la situación actual del equipo que dirige, sin ocultar cuánto queda todavía por hacer a nivel material para luego recoger los frutos de la siembra más adelante.

"Aún estamos en fase de construcción. Es justo como construir un avión mientras lo vuelas, o un barco mientras ya se está navegando. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo".

"Todavía estamos construyendo las instalaciones. Junto a mi escritorio tengo un par de botas de seguridad con puntera de acero y un casco de seguridad, porque vamos regularmente a visitar las obras. Hay una muy grande en Indianápolis y una más pequeña en Silverstone".

Graeme Lowdon, Team Principal de Cadillac F1 Team Photo by: Joe Portlock / Getty Images

No solo instalaciones en Indiana e Inglaterra, sino también la de Charlotte (Carolina del Norte, Estados Unidos), que deberá destinarse a la realización de las unidades de potencia de Cadillac. Este año, la temporada del debut en Formula 1, el equipo de las barras y estrellas está corriendo con los motores de Ferrari.

"Naturalmente, también la empresa que se ocupa de la unidad de potencia está construyendo su propia planta en Charlotte. Además, seguimos contratando personal a un ritmo muy alto, así que todavía hay muchísimo trabajo de construcción y desarrollo en curso".

"El segundo trimestre de este año también nos ha permitido empezar a comprender mejor los puntos fuertes y débiles del MAC26, además de los puntos fuertes y las criticidades del equipo desde el punto de vista operativo".

Cada día es un día de escuela. Este es el mantra de Cadillac. Pero el aspecto más importante es que los dirigentes sean conscientes de que el momento de los acabados, aquel en el que se dejarán a un lado el martillo y la paleta, está todavía muy lejos.

"Nos gusta decir que cada día es un día de escuela. Si hay un día en el que no aprendemos algo, es un día desperdiciado. Por eso intentamos continuamente identificar cada área en la que podemos mejorar y progresar constantemente".

"En este momento todavía estamos afrontando cambios importantes, porque realmente hay muchísimo por hacer y muchas cosas son completamente nuevas. Por tanto, aún estamos lejos de la fase en la que uno se limita a refinar y optimizar los detalles, que creo que es en cambio aquella en la que probablemente se encuentran hoy muchos de los otros equipos".

También lee: Fórmula 1 Checo Pérez no entiende aún el origen de los problemas en la suspensión en Cadillac