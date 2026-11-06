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Cadillac explica el choque de Bottas en México: el calor de los frenos derritió la suspensión
Un fallo en la suspensión sobre la larga recta forzó el retiro del piloto finlandés, quien sufrió un fuerte golpe en la pierna contra el volante durante la colisión con las protecciones. Las investigaciones posteriores del equipo revelaron la causa de la avería: la suspensión cedió tras derretirse por las altas temperaturas.
Gianluca D'Alessandro
Publicado: 6 nov 2026, 14:01
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El aire enrarecido de México representa un gran desafío para los constructores, no solo para la refrigeración de la unidad de potencia, sino también para la de los frenos. Por eso los equipos piden por radio a los pilotos que levanten el pie con mucha antelación respecto al punto de frenada, para reducir la fuerza de frenado necesaria y mantener más bajo control las temperaturas.
Sin embargo, eso no siempre es posible. De hecho, en el caso de Cadillac, que durante todo este año ha tenido problemas para mantener bajo control las temperaturas de los frenos, estas dificultades han tenido efectos en cascada, porque provocaron el fallo de la suspensión delantera del coche de Valtteri Bottas en la larga recta durante la carrera en México, acabando luego contra las barreras.
Afortunadamente, el monoplaza perdió velocidad en la escapatoria, evitando un impacto aún más violento. Bottas reveló, sin embargo, que durante el accidente la pierna derecha golpeó el volante. De hecho, el piloto había comunicado de inmediato por radio que no se sentía bien y esperó unos minutos antes de salir del coche, hablando con el personal médico de la FIA que acudió a auxiliarlo.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Tras unos días de descanso, afortunadamente, el dolor desapareció y Valtteri volvió a estar en forma desde el punto de vista físico, listo para volver al coche. Desde el punto de vista técnico, Cadillac inspeccionó el coche para entender por qué había fallado la suspensión, encontrando la causa en el calor expulsado por los frenos.
Algo similar ya se había producido este año en Cadillac, cuando el aire caliente procedente de una fuga en los conductos de freno provocó el fallo de la suspensión delantera izquierda, casi “explotada” en la larga recta que llevaba a la última chicane. En el caso de Bottas, ese aire caliente acabó tocando los brazos, que después cedieron bajo un estrés excesivo.
En teoría, Cadillac pensaba que podía gestionar el problema manteniéndose dentro de determinados límites de temperatura, pero en realidad eso no resultó suficiente. Brasil impone un estrés menor a los frenos y, en consecuencia, el calor generado debería ser más bajo, pero Cadillac ha vuelto de todos modos a una especificación antigua de los anclajes de las suspensiones.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto di: Manuel Eletto / Getty Images
“Teníamos determinados límites en cuanto a las temperaturas, pero tuvimos que revisarlos. Nos vimos obligados a volver a una especificación anterior para algunos componentes. Además, tuvimos que restablecer los antiguos límites de temperatura dentro de los cuales podemos hacerlos funcionar.”
“Se trata de los anclajes de los brazos de suspensión. Pensábamos que era una solución segura, pero nunca habíamos probado el componente haciéndolo funcionar durante tanto tiempo a esas temperaturas. Según las previsiones para este fin de semana, creo que deberíamos estar bien”.
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Después del fallo de México, la otra parte de la suspensión con la nueva especificación regresó a Inglaterra, a la base de Silverstone, para realizar más pruebas de estrés, con el objetivo de entender si podrá reutilizarse o no.
No es la primera vez que una suspensión falla por el calor y no debe sorprender que haya ocurrido en trazados exigentes para la gestión de las temperaturas de los frenos. Ya había sucedido en 2019 en Canadá a Lando Norris con McLaren y en 2023 a Kevin Magnussen con Haas precisamente en México.
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