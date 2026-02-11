El proyecto de Cadillac, el undécimo pasajero de la parrilla 2026, ha completado su transición del asfalto de Barcelona al calor de Sakhir con una consigna: encontrar fiabilidad, pero no dejar de ser realistas de que el 2026 será un año complejo al ser una escudería nueva.

A diferencia de otros proyectos que aterrizaron en la categoría comprando estructuras existentes, Cadillac ha decidido ser el dueño de su propio destino técnico empezando desde cero, un proyecto que ha pasado dificultades desde su inscripción cuando Michael Andretti intentó obtener su lugar.

Una de las decisiones más complejas fue la de seleccionar una unidad de potencia. La carencia de un motor Cadillac llevó a establecer negociaciones primero con Renault, un plan que estableció la familia Andretti, para al final terminar con Ferrari con quienes disputarán este año.

Diferente a lo que se puede pensar; Cadillac ha optado por no tomar todo el concepto de la parte trasera del motor de Maranello, lo cual Paty Symonds, director técnico del equipo estadounidense, espera de resultados.

"Elegimos que, como usábamos el motor Ferrari, usaríamos la caja de cambios Ferrari, pero no tomamos toda la parte trasera... Sentimos que debíamos hacer nuestra propia carcasa de la caja de cambios, nuestra propia suspensión trasera", indicó el directivo en una mesa redonda en Bahréin donde estuvo Motorsport.com.

Una carrera contra el tiempo

Para Symonds, entender la "filosofía detrás del diseño" es la única forma de progresar en la élite y para Cadillac ha sido una lucha, especialmente porque considera iniciaron tarde en el desarrollo, una situación que quedó clara cuando hicieron las primeras simulaciones de túnel de viento.

Symonds reveló que el equipo tuvo que "adivinar" el comportamiento de los neumáticos antes de recibir los oficiales: "No teníamos los neumáticos Pirelli para el túnel de viento. Así que fabricamos nuestros propios neumáticos". Cuando finalmente llegaron los compuestos reales, el equipo descubrió que la forma era distinta a sus predicciones, obligándolos a reoptimizar líneas de desarrollo.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

La llegada de Cadillac a los test de Bahréin es, en sí misma, un triunfo logístico. Graeme Lowdon, director ejecutivo, recordó la complejidad de empezar desde una hoja en blanco: "Es increíblemente difícil pasar de cero a hacer todo esto... Es un testamento al trabajo de todos en Silverstone, Indianápolis y Charlotte".

Más allá de los tiempos por vuelta, Symonds confía en que la "diversidad de detalles" de su monoplaza —que incluso sorprendió a los mismos ingenieros al ver el resto de la parrilla— detendrá las miradas de sus rivales.

"Espero que cuando los otros equipos vean sus fotos espía, nos tengan algo de respeto", afirmó Symonds. "Espero que tengan algo de respeto también por elementos del diseño del coche".

Ese respeto ya comenzó a materializarse en cumplidos sobre la operación del garaje y la preparación de los bólidos. Para Lowdon, cuya experiencia le dicta cautela, la meta es clara: "Nuestro primer objetivo era ganar ese respeto... La esperanza es lo que siempre te acaba atrapando, pero tenemos los pies en la tierra".