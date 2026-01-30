Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Cadillac F1 prepara una cuenta regresiva misteriosa antes de revelar su decoración 2026

Cadillac lanzará una activación de cuenta regresiva en Times Square antes de presentar su decoración de F1 2026 durante un anuncio del Super Bowl.

Lydia Mee
Publicado:
La decoración única de Cadillac para la F1 en Barcelona

El equipo Cadillac de Fórmula 1 ha lanzado una activación de varios días en Times Square, Nueva York, para generar expectativa de cara a la presentación de la decoración del equipo estadounidense para 2026, el 8 de febrero.

La decoración 2026 de Cadillac se revelará en un anuncio televisivo durante el Super Bowl y, en la previa del evento, una réplica de un auto de F1 de Cadillac será colocada dentro de una estructura revestida en cromo en el icónico Times Square, del 6 al 9 de febrero.

La estructura contará con un exterior de vidrio esmerilado, que mostrará las siluetas de lo que hay en su interior. Estará envuelta con la imagen de marca del equipo y contará con un reloj digital de cuenta regresiva hasta la revelación de la decoración.

Durante el fin de semana del Super Bowl, la caja de la cuenta regresiva mostrará diferentes contenidos antes de que el vidrio esmerilado se "descongele" para revelar la decoración 2026.

Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team Holdings, dijo: "La presentación de una decoración en la Fórmula 1 es un momento importante, ya que refleja la identidad del equipo.

"La revelación en el Super Bowl y en Times Square representa tanto un momento de lanzamiento como una invitación para que los aficionados se sumen a nuestro camino.

"El anuncio durante el Super Bowl llevará al equipo a millones de hogares, mientras que la Cuenta Regresiva de Cadillac ofrecerá una vista en primera fila en una de las zonas más concurridas de Estados Unidos".

Sergio Perez, Cadillac

Sergio Perez, Cadillac

Photo by: Cadillac Communications

El equipo estadounidense, liderado por el director Graeme Lowdon, está participando actualmente en pruebas privadas en Barcelona antes del inicio de la temporada 2026 en Australia, del 6 al 8 de marzo.

Lowdon confirmó que el equipo ya se siente como en casa en el paddock tras estos días de entrenamientos en Barcelona.

"Muchos de los chicos y chicas del equipo provienen de otros equipos y no son ajenos al paddock, y creo que ahora todos han tenido la oportunidad de ver que el equipo Cadillac de Fórmula 1 está aquí con una intención seria de contribuir al campeonato", dijo a F1.com.

"Eso es lo que queríamos hacer. Ha habido una preparación bastante larga hasta llegar realmente a salir a pista y rodar. Creo que somos uno de los primeros, si no el primero, equipo en poner en marcha todo el año pasado. Pasamos mucho tiempo en el dinamómetro de cuatro ruedas, el dinamómetro del auto completo, el VTT, como quieran llamarlo, en diciembre, preparándonos para esto, y es simplemente genial estar ahora en pista y se siente como si estuviéramos en casa".

