Cadillac F1 reveló su indumentaria Tommy Hilfiger para aficionados

Tommy Hilfiger y el equipo Cadillac de Fórmula 1 presentaron una colección oficial de ropa para aficionados antes del estreno del conjunto estadounidense en la F1 en 2026.

Lydia Mee
Publicado:
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac

Tommy Hilfiger y el equipo Cadillac de Fórmula 1 lanzaron oficialmente una colección para aficionados antes de la temporada debut de la escudería estadounidense en el campeonato.

La colección incluye versiones réplica de la indumentaria del equipo, como gorras de pilotos, camisetas y polos en los colores de la marca del equipo de F1 y de Tommy Hilfiger: rojo, blanco y negro, con detalles metálicos y cromados.

Algunas de las prendas más destacadas de la colección incluyen una sudadera negra unisex con capucha tipo crew, réplica del equipo, con un precio de 159,99 dólares, y una campera tipo bomber varsity negra con botones a presión, valorada en 259,99 dólares. Las camisetas tienen precios que van de 39,99 a 79,99 dólares, mientras que las gorras oscilan entre 39,99 y 54,99 dólares.

Lea Rytz Goldman, presidenta global de la marca Tommy Hilfiger, comentó: "Esta colección celebra el legado de la marca TOMMY HILFIGER en la Fórmula 1 y el deporte en el que se ha convertido hoy.

"Durante décadas, Tommy ha llevado la moda al deporte y al entretenimiento, y la Fórmula 1 es ahora una fuerza cultural importante en la que estamos presentes de una manera única. Asociarnos con el equipo Cadillac de Fórmula 1 nos permite crear clásicos de estilo prep que transmiten confianza, son coleccionables y están pensados para los aficionados".

 

Cassidy Towriss, asesora principal de marca del equipo Cadillac F1, añadió: "Esta colaboración reúne a dos marcas estadounidenses icónicas con una creencia compartida en el diseño, el rendimiento y la relevancia cultural.

"Trabajando estrechamente con el equipo de Tommy Hilfiger, hemos creado ropa para aficionados que se siente auténtica, elevada y fiel a la identidad que estamos construyendo. La colección 2026 es solo un adelanto de lo que está por venir, y estamos entusiasmados por seguir ofreciendo propuestas a los fans a medida que el equipo Cadillac de Fórmula 1 toma forma dentro y fuera de la pista".

Se espera que se lancen nuevas líneas para aficionados a lo largo de la temporada 2026.

Cadillac presentará su decoración de F1 para 2026 en un anuncio televisivo durante el Super Bowl, el domingo 8 de febrero, antes de que el equipo viaje a Bahréin para las pruebas de pretemporada la próxima semana, del 11 al 13 de febrero.

