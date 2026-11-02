Fórmula 1 GP de México

Cadillac investigará la falla a alta velocidad que provocó la furiosa reacción de Valtteri Bottas en México

Valtteri Bottas se mostró visiblemente frustrado por el incidente, que el jefe de equipo Marcin Budkowski prometió investigar

Ewan Gale

Publicado: 2 nov 2026, 13:04

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El jefe del equipo de Fórmula 1 Cadillac, Marcin Budkowski, prometió asegurarse de que accidentes como el que terminó con el Gran Premio de México de Valtteri Bottas "no vuelvan a ocurrir".

Bottas iba a máxima velocidad al entrar en la curva 1 en la vuelta 46 en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuando su suspensión delantera izquierda colapsó al pisar los frenos, lo que envió al finlandés a un derrape y contra la barrera TecPro.

Tal fue el daño causado que el ex ganador de carreras de F1 permaneció en su MAC-26 mientras recuperaba el aliento y se mostró una bandera roja para suspender la carrera mientras los comisarios comenzaban a reparar las barreras.

En una radio del equipo que luego fue publicada en redes sociales, Bottas -claramente alterado- gritó repetidamente insultos antes de que su ingeniero de carrera, John Howard, le preguntara si estaba bien. "Mierda no", fue la respuesta del ex piloto de Williams, Mercedes y Alfa Romeo.

Después de pasar por el centro médico, donde recibió el alta, Bottas fue eximido de sus compromisos con la prensa. Pero en el informe de prensa posterior a la carrera de Cadillac, explicó: "Fue un gran impacto al entrar en la curva 1, pero por suerte estoy bien.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Gracias al equipo médico por revisarme y a todos los que ayudaron en el lugar. Es una muestra del duro trabajo que la FIA ha realizado durante muchos años para hacer que nuestro deporte sea lo más seguro posible.

"Tenemos que analizar todo a fondo como equipo para entender exactamente qué ocurrió y asegurarnos de aprender de ello. Tuvimos una primera vuelta sólida y ganamos algunas posiciones, así que es decepcionante no terminar otra carrera. Ahora nos reagruparemos y nos centraremos en seguir progresando en Sao Paulo la próxima semana".

Bottas y su compañero de equipo Sergio Pérez sufrieron numerosos problemas de fiabilidad a lo largo de la primera campaña de Cadillac en la F1, aunque fueron mucho menos peligrosos, con ambos pilotos capaces de entrar en el garaje de boxes para abandonar o detenerse en la pista.

Al señalar la gravedad de este problema en el mismo informe, sin embargo, Budkowski dijo: "Todos están aliviados de que Valtteri esté bien después del incidente en la vuelta 46. Investigaremos por completo la causa de esta falla y nos aseguraremos de que accidentes así no vuelvan a ocurrir".

Pérez alcanza las 300 carreras en F1 con una actuación positiva

Del otro lado del garaje, Pérez ofreció una actuación prometedora para el equipo frente a su público local al alcanzar su 300ª largada en una carrera de F1.

El mexicano había avanzado hasta el 13º puesto en las primeras etapas por mérito propio y pudo contener a quienes venían detrás, aunque una parada lenta en boxes y una posterior penalización por exceso de velocidad en el pitlane -atribuida a un problema de software- terminaron descarrilando lo que había sido una actuación sólida.

"Rescatando lo positivo, fue nuestro fin de semana más competitivo en términos de ritmo relativo y fue muy alentador ver a ambos pilotos peleando en el pelotón", insistió Budkowski.

Dan Towriss, Cadillac Racing, Marcin Budkowski, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ambos tuvieron grandes largadas, especialmente Checo, que tuvo primeras vueltas fenomenales después de ambas largadas y llegó a rodar en la P13 en un momento. Tuvimos algunos problemas de equipamiento en ambas paradas en boxes que les costaron tiempo y posiciones en pista a ambos pilotos.

"Felicitaciones a Checo por su histórica 300ª largada en un Gran Premio: ha sido una semana muy memorable para él y para todo el equipo en su carrera de casa".

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