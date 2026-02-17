Cadillac debió recurrir a neumáticos falsos en el túnel de viento para la F1 2026

Cadillac hará su debut en la Fórmula 1 en 2026, pero la preparación que llevó a cabo para llegar a este punto no estuvo exenta de contratiempos, particularmente en las pruebas de túnel de viento.

La marca de General Motors se ha convertido este año en el 11º equipo del campeonato después de que su entrada fuera aprobada formalmente en marzo de 2025, poniendo finalmente fin a lo que fue un proceso prolongado.

Coincide con los nuevos cambios reglamentarios de la F1 que, posiblemente, son los mayores de su historia, ya que el chasis se ha vuelto aproximadamente 32 kg más liviano con menos carga aerodinámica, entre otros cambios, mientras que la unidad de potencia es más eléctrica.

Por ello, además de que la entrada de Cadillac se esperaba desde hacía tiempo, la preparación en realidad comenzó antes de marzo, pero el equipo estadounidense sí encontró un obstáculo al intentar utilizar neumáticos Pirelli en el túnel de viento.

"Teníamos algunas cosas en contra", dijo el consultor de ingeniería del equipo, Pat Symonds. "Por ejemplo, pudimos empezar a estudiar parte del desarrollo de la normativa de 2026 antes de comienzos de enero [2025], pero todavía estábamos, en cierto modo, adivinando cómo serían algunas de esas regulaciones.

"Lo más importante es que en realidad no teníamos los neumáticos Pirelli para utilizar en el túnel de viento, así que fabricamos nuestros propios neumáticos.

"Los otros equipos tenían contratos con Pirelli que les proporcionaban los neumáticos listos para empezar a usar el 1° de enero. Nosotros no los recibimos hasta, bueno, cerca de finales de mes, y cuando los montamos, tenían una forma distinta a la que habíamos supuesto que podrían tener.

"Eso significó que muchos de los caminos en los que habíamos estado trabajando tuvimos que reoptimizarlos. Así que algunos piensan que empezamos nuestra área de desarrollo por delante de los demás; yo diría que la empezamos por detrás de los demás".

Graeme Lowdon, Team Principal of Cadillac Formula 1 Team and Pat Symonds, Executive Engineering Consultant of Cadillac Formula 1 Team Photo by: Clive Mason/Getty Images

Pero al final todo salió bien, ya que Cadillac, a diferencia de Williams o Aston Martin, estuvo listo para el primer día del primer shakedown colectivo de 2026 en Barcelona, antes de rodar también en los test de Bahréin la semana pasada.

"Hace menos de 12 meses ni siquiera teníamos una inscripción, y mucho menos un coche o fábricas o algo por el estilo", dijo el jefe de equipo Graeme Lowdon en Bahréin.

"Así que el progreso ha sido enorme. Lo que realmente me satisface es que cumplimos todos nuestros plazos a tiempo: pusimos en marcha el coche a principios de diciembre, fuimos al VTT (Virtual Test Track) a mediados de diciembre para hacer todo el trabajo de banco dinámico del coche completo, hicimos el shakedown según lo previsto en Silverstone, estuvimos en Barcelona para el shakedown según lo previsto.

"Hemos visto en otros equipos que no es fácil hacer eso. Así que estoy realmente, realmente orgulloso. Pero no tendría sentido hacer nada de eso si no sintiéramos que también estamos en una trayectoria ascendente en cuanto a rendimiento.

"Y el trabajo de shakedown que hicimos en Barcelona fue realmente útil. Ahora la atención se centra realmente en comprender nuestro coche y hacerlo rodar.

"Hemos hecho más de 1.700 kilómetros aquí en tres días y créanme, como equipo nuevo, esa es la mayor proporción de datos que literalmente nunca habíamos tenido. Eso sería mínimo para un equipo ya existente, pero para nosotros es enorme. Así que, un progreso real y estoy muy, muy orgulloso de todo el equipo".

Información adicional por Filip Cleeren y Ronald Vording

