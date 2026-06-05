Cadillac no está preocupado por el incendio en el coche de Checo Pérez en Mónaco

El arranque del Gran Premio de Mónaco trajo un resultado contrastante para Sergio Pérez y Cadillac. Por un lado, hubo momento de optimismo cuando el piloto mexicano se ubicó dentro de los 15 mejores en la primera práctica libre, mientras que en la segunda sesión sufrió un incendio en la zona del neumático delantero derecho.

Al término de las primeras sesiones, Graeme Lowdon, director del equipo, atendió a los medios para aclarar la situación del piloto tapatío, cuyo auto comenzó a emanar llamas en la zona de la rueda delantera. El directivo comenzó por matizar el panorama al asegurar que, “hasta ese momento, habíamos tenido un día muy bueno, un día muy positivo, de hecho”.

Respecto al origen del fuego, Lowdon descartó un fallo sistémico en el coche al explicar que “es solo en la parte delantera derecha, sí, se ve que está en llamas”, una situación que lo llevó a apuntar de inmediato que “no hay indicios de que haya algo en la izquierda ni en el otro coche”.

Por lo anterior, Lowdon admitió que, “si tuviera que especular, creo que algo entró en el conducto de refrigeración”, un contratiempo menor que pretenden solucionar a la brevedad. “Recuperaremos el coche rápidamente, le echaremos un vistazo y estoy seguro de que estará listo para mañana”.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

El desafío de un equipo nuevo en Mónaco

Más allá del susto con el piloto mexicano, el fin de semana representa un hito para la estructura, que estrena su imponente motorhome europeo en el paddock. Lowdon reconoció la complejidad logística, señalando de primera instancia que “Mónaco es un gran reto para cualquier equipo, pero para un equipo nuevo, donde todo es nuevo”.

Con apenas cinco Grandes Premios en su historial, el directivo bromeó sobre la enorme brecha respecto a las estructuras más longevas del serial.

“Creo que McLaren está celebrando su Gran Premio número 1000. Así que solo nos quedan 995”, soltó Lowdon y dijo “hay mucho que aprender, pero estoy muy, muy contento con la dirección que está tomando el equipo…la verdad, parece que el equipo lleva aquí mucho más tiempo que cinco Grandes Premios”.