Cadillac "no estaría en la parrilla" sin Graeme Lowdon, dice ex presentador de F1 TV

El excomentarista de Fórmula 1 Will Buxton ha elogiado a Graeme Lowdon tras su abrupta salida de su puesto como director del equipo Cadillac, insistiendo en que la escudería estadounidense no estaría hoy en la parrilla sin él.

Cadillac anunció durante el parón de verano que, tras solo 11 carreras de su campaña de debut, el director del equipo Lowdon sería reemplazado por el exdirector ejecutivo de Renault y jefe técnico de la FIA Marcin Budkowski.

Hablando en el podcast Up To Speed junto al expiloto David Coulthard y la analista de Sky Sports Naomi Schiff, Buxton reaccionó a la noticia.

"Creo que probablemente trajeron a Graeme para ser el director del equipo en la fase de construcción porque tenía esa experiencia. Tenía ese conocimiento de cuando estaba con Manor/Marussia, cualquiera que sea el nombre que quieras darle", explicó Buxton.

"Así que sabía lo que hacía falta para construir un equipo desde cero. Y lo hizo fantásticamente. Creo que es seguro decir que Cadillac no estaría en la parrilla sin Graeme, sin su experiencia y sin el trabajo que hizo para construir ese equipo, colocar a las personas adecuadas y llevarlos a la parrilla.

"Él mismo, sin embargo, admitió hace no mucho que creía que tenía un margen de especialización bastante estrecho, y no sé si esa es una conversación que había tenido con el equipo o que el equipo quizá había tenido con él, pero ciertamente hubo una toma de conciencia por su parte de que probablemente no iba a ser la opción a largo plazo allí."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El CEO de Cadillac, Dan Towriss confirmó que la decisión no fue mutua y que Lowdon solo había sido informado la mañana del anuncio.

"No es que Graeme estuviera haciendo un mal trabajo, pero necesitaban a alguien ahora para asumir esto y llevarlo a la siguiente etapa", añadió el ex presentador de F1 TV sobre el momento de la transición. "Y todos sabemos cuánto tiempo lleva en Formula 1 cambiar de rumbo.

"Cuanto antes puedas incorporar a alguien, mejor será para todos los involucrados porque entonces tienes una mayor influencia en lo que viene en 2027, 2028 y así sucesivamente.

"Quizá no haya lugar para cortesías en ese sentido cuando quieres ser lo más competitivo posible e incorporar a la gente lo antes posible."