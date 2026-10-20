Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cadillac presenta una decoración especial para el GP de los Estados Unidos en Austin

Para la segunda carrera en los Estados Unidos, Cadillac ha retomado un diseño inspirado en Texas para los coches de Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Luis Ramírez

Publicado: 20 oct 2026, 14:50

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La decoración del MAC-26 que usarán Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Colton Herta será especial en el Gran Premio de los Estados Unidos este fin de semana en el Circuito de Las Américas, con un diseño basado en la cultura del estado de Texas, una imagen que ha generado diversas reacciones de los fanáticos.

A través de un video en redes sociales en su cuenta oficial, Cadillac mostró la decoración que presume un diseño clásico del viejo oeste, con estrellas y el trazado del Circuito de Las Américas en la parte trasera del coche así como en el morro.

“Una nueva imagen para nuestra primera incursión. Un estilo artístico netamente estadounidense, fruto de una colaboración en el diseño con GM Design Studios”, escribió el equipo en su posteo en redes sociales.

La presentación ha generado reacciones positivas entre losa fanáticos. “Esto es alucinante”, escribió un usuario mientras otro señaló “las decoraciones de Cadillac son increíbles”.

El equipo ya había presentado una decoración especial para el Gran Premio de Miami, la primera carrera de casa de la escudería y ahora lo hacen para lo que es su segunda fecha en Estados Unidos. Se espera una tercera decoración especial para el Gran Premio de Las Vegas en tan solo unas semanas.

“Llevar al equipo Cadillac de Fórmula 1 al Circuito de Las Americas para nuestra segunda carrera de casa de la temporada es un momento muy importante para todos en nuestras instalaciones de Indianápolis, Silverstone y Charlotte”, afirmó el director del equipo, Marcin Budkowski.

El director de la escudería señaló que el trazado será un reto importante en la parte técnica.

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“El COTA es una instalación fantástica y, a la vez, un gran desafío: el sector 1, con sus curvas rápidas y fluidas, y las curvas cerradas y lentas del final de la vuelta, complican la puesta a punto del monoplaza; además, las irregularidades de la pista añaden un factor adicional a tener en cuenta”.

Durante la FP1, Sergio Pérez no estará al mando de su coche y entregará los controles a Colton Herta.

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