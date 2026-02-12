Cadillac quiere "ganar el respeto" de sus rivales en la F1 en 2026

El consultor de Cadillac, Pat Symonds, dice que el undécimo equipo de la F1 quiere "ganarse el respeto" de sus rivales más experimentados por la forma en que el conjunto afronta su temporada de debut.

Aunque el verdadero orden jerárquico tardará un tiempo en definirse por completo, Cadillac no parece estar completamente fuera de juego: la regla del 107% contra la que el anterior equipo emergente del jefe de equipo Graeme Lowdon, Manor, tuvo que luchar de manera habitual parece un recuerdo lejano.

Pero en lugar de fijarse un objetivo rígido de posiciones en el campeonato o puntos obtenidos, un resultado que no puede controlar por completo, Cadillac espera convertirse en una organización de F1 establecida y respetada a lo largo de 2026, manteniendo sus ambiciones más elevadas en el largo plazo.

"Ser numérico al respecto es bastante difícil", dijo el veterano de la F1 y consultor de ingeniería de Cadillac, Pat Symonds, después de que los pilotos del equipo, Valtteri Bottas y Sergio Pérez, completaran un total de 107 vueltas en el primer día del test de Bahréin. "Pero una cosa que es realmente importante es que nos ganemos el respeto de los otros equipos.

"Eso es particularmente importante para mí, porque creo que merecemos ese respeto. Y eso no solo tiene que ver con el coche, sino con toda nuestra operación. Y fue muy gratificante en Barcelona que recibimos muchos elogios de otros equipos sobre la disposición de nuestro garaje, cómo preparamos los coches y todo eso.

"Cuando los otros equipos estén mirando todas sus fotos espía, como todos hacen, espero que también tengan cierto respeto por elementos del diseño del coche."

Photo by: Clive Mason/Getty Images

Por el contrario, Symonds consideró que analizar los diseños de los coches de los otros equipos en el shakedown de Barcelona hizo que Cadillac se sintiera mejor respecto a sus propias decisiones de diseño, al no haber pasado por alto ninguna tendencia evidente.

"Sí, eso creo", dijo. "Hay muchas piezas muy buenas en nuestro coche. Me sorprendió un poco cuando vi todos los coches en Barcelona y la diversidad de detalles. Fue mayor de lo que probablemente esperaba, lo cual es algo excelente, pero no parece que estemos descolocados en nada.

"Obviamente hemos hecho mucho análisis de la competencia y nos sentimos bastante cómodos con dónde estamos y hacia dónde estamos desarrollando. Hay muchas piezas interesantes en los otros coches, pero justo lo que esperaba, en realidad."

Dicho esto, Symonds prometió que el equipo adoptará un enfoque "agresivo" en el desarrollo durante la temporada y aseguró que el coche, aún sin nombre y propulsado por Ferrari, recibirá mejoras significativas para la primera carrera en Melbourne.

"Creo que tenemos un proceso muy sólido para eso", dijo cuando Motorsport.com le preguntó cuán confiado se sentía respecto a la capacidad de Cadillac para desarrollar su coche de lanzamiento a lo largo de 2026.

"Es algo muy impresionante del equipo. Dentro del límite presupuestario sabemos lo que tenemos que hacer. Ya hemos planificado un programa de desarrollo bastante agresivo.

"Incluso en Melbourne verán un coche razonablemente diferente a este en muchas áreas, al igual que ocurrirá a lo largo del pit lane. Así que estoy bastante confiado en que podemos cumplir con eso."