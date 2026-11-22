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General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030

La marca americana señaló que la modificación de los planes de los futuros motores no afectará el plan de sus instalaciones de unidades de potencia en Estados Unidos.

Luis Ramírez

Publicado: 22 nov 2026, 1:45

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

General Motors reafirmó su compromiso a largo plazo con la Fórmula 1 tras el principio de acuerdo alcanzado entre la FIA, los equipos y los fabricantes para adelantar la introducción de las unidades de potencia V8 turboalimentadas de 2.1 litros a partir de la temporada 2030.

Cadillac ajustó su hoja de ruta original: en lugar de debutar con su propio propulsor en 2029 bajo la normativa actual, la escudería estadounidense continuará un año adicional como equipo cliente de Ferrari para estrenar directamente su motor V8 propio en 2030.

Al respecto, el presidente de General Motors, Mark Reuss, celebró el rumbo técnico definido para la categoría y subrayó que la división de motores del fabricante (GM PPU) se encuentra preparada para adaptarse a las nuevas especificaciones sin alterar su objetivo de convertirse en una escudería de fábrica íntegra.

“El marco técnico acordado es un paso importante hacia carreras más reñidas y emocionantes, y esperamos con interés el resultado final", declaró Mark Reuss.

"Estamos construyendo GM PPU con el mejor personal, herramientas e instalaciones para desarrollar nuestra propia unidad de potencia para Cadillac. Como hemos dicho antes, nuestro programa estará listo para cualquier dirección que dicte el reglamento, y eso sigue vigente. Nuestro compromiso a largo plazo es claro: construir un futuro completamente estadounidense como equipo oficial de fábrica para Cadillac en la Fórmula 1”.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Por su parte, el CEO del equipo, Dan Towriss, confirmó durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas que extender la alianza con Maranello hasta 2029 evita realizar una inversión costosa en un motor V6 que solo tendría un año de vida útil. Asimismo, destacó que el próximo 18 de diciembre inaugurarán su nueva sede dedicada a unidades de potencia en Charlotte, Carolina del Norte.

"Así que, como nuevo fabricante que llega al deporte, contar con esta dirección obviamente es de gran ayuda. Estamos entusiasmados con el rumbo y el equipo trabaja duro para estar listo", señaló Towriss, precisando que sus ingenieros aprovecharán la base de diseño V6 ya avanzada para acelerar la transición hacia el nuevo V8 de 2030.

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