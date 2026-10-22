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Cadillac revela la fecha de apertura de la fábrica de motores de F1 y agradece a sus pilotos por ser “pacientes”

La planta de unidades de potencia con sede en Charlotte abrirá antes de Navidad

Benjamin Vinel

Publicado: 22 oct 2026, 16:56

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En abril de 2025, General Motors fue aprobada por la FIA como proveedora de unidades de potencia a partir de la temporada 2029, de ahí la construcción de las nuevas instalaciones para motores de F1 en la sede del fabricante en Charlotte, Carolina del Norte.

“Vamos a inaugurar toda nuestra fábrica de motores, por así decirlo, en Charlotte, Carolina del Norte, el 18 de diciembre”, anunció Mark Reuss, presidente de General Motors, durante una conferencia en el Autosport Business Exchange en Nueva York. “Así que eso va evolucionando muy bien”.

General Motors tiene ahora un par de años por delante para diseñar su propia unidad de potencia, aunque los plazos podrían no ser los ideales: el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se ha comprometido a que la F1 vuelva a los motores V8 —potencialmente funcionando con combustible sustentable y con una menor proporción de energía eléctrica— para 2031. En ese escenario, el motor de GM tendría en el mejor de los casos dos temporadas en acción, o potencialmente solo una si el cambio se adelanta a 2030.

Mientras tanto, Cadillac compite utilizando unidades de potencia cliente de Ferrari, y la temporada de debut del equipo ha sido complicada hasta el momento. Es la única escudería que aún no ha sumado puntos en 2026, y el MAC-26 ha clasificado en la última posición en las últimas cuatro fechas.

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“Sabemos que no estamos aquí para terminar últimos, por lo que tenemos que seguir adelante y construir este equipo, construir la unidad de potencia y construir el auto, tal como lo hicimos en la categoría GTP”, declaró Reuss. “Aquí toma un poco más de tiempo porque es un escenario en el que nunca habíamos competido. Tienes que reunir a las personas adecuadas, con los ingenieros adecuados y los pilotos adecuados, y tenemos que poner en marcha ese proceso, el cual es logarítmico, no lineal”.

Los veteranos Sergio Pérez y Valtteri Bottas han estado aportando una experiencia invaluable en este contexto, aunque también han registrado los peores resultados de sus carreras.

“No puedes ganar todas las carreras, nadie puede ganar todas las carreras; así que cuando sucede, cuando tienen un día desafortunado o se cometen errores, dejan atrás esa competencia y perfeccionan su arte, ya sea con el auto, con ellos mismos, en el aspecto físico o en lo que sea, y conducen en busca de esa perfección”, añadió Reuss.

“Ambos caballeros que corren para nosotros hacen precisamente eso, y entienden realmente lo que se necesita y cómo es el proceso. Para ser honesto, estoy muy, muy feliz de que nos tengan paciencia; se necesita una persona especial para ello”.

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