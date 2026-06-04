Cadillac revela en Mónaco su imponente motorhome para la F1

A pocos meses de su esperado ingreso a la Fórmula 1, Cadillac dio un nuevo paso en la construcción de su identidad dentro del paddock al presentar este jueves, durante el Gran Premio de Mónaco, su flamante motorhome, una estructura de tres pisos concebida para convertirse en el centro neurálgico de sus operaciones y hospitalidad durante las carreras europeas.

El proyecto demandó 13 meses de desarrollo y comenzó en abril de 2025, inmediatamente después de la confirmación oficial de la entrada de Cadillac a la máxima categoría. La construcción estuvo a cargo de Schuler, empresa especializada en infraestructura de hospitalidad para el automovilismo, mientras que el servicio gastronómico será proporcionado por Absolute Taste.

La estructura fue diseñada para maximizar los límites reglamentarios de altura y anchura permitidos para los motorhomes de Fórmula 1. Con una base de 15 por 17 metros y una superficie total de 765 metros cuadrados, ofrece cerca de 700 metros cuadrados dedicados tanto a la atención de invitados y socios comerciales como a las operaciones internas del equipo.

El interior del motorhome de Cadillac. Photo by: Cadillac F1 Team

Distribuido en tres niveles, el edificio integra salones de hospitalidad, espacios para invitados y patrocinadores, áreas de comedor, oficinas ejecutivas, instalaciones para medios de comunicación y dos terrazas especialmente diseñadas para disfrutar de la actividad del paddock y del circuito. Todo el conjunto fue concebido con un enfoque centrado en la flexibilidad, la eficiencia operativa y la experiencia de los visitantes.

La logística detrás del proyecto también resulta llamativa. Para trasladar y operar el motorhome se requieren 21 camiones de transporte, mientras que el proceso de montaje en cada circuito europeo demanda aproximadamente 12 horas de trabajo por parte de un equipo especializado de técnicos.

Desde el punto de vista arquitectónico, Cadillac buscó diferenciarse de las tradicionales instalaciones de paddock. El diseño fue desarrollado por la diseñadora radicada en Mónaco Lydia Hegbourne en colaboración con Cassidy Towriss, asesora jefa de marca del equipo. La inspiración surgió del mundo residencial de lujo, con el objetivo de crear una experiencia inmersiva que refleje los valores de la marca estadounidense. Hegbourne aporta una amplia trayectoria en proyectos residenciales de alta gama, hoteles, yates y espacios comerciales.

El interior del motorhome de Cadillac. Photo by: Benjamin Vinel

Entre los elementos más distintivos del motorhome destaca una escalera flotante que simboliza el espíritu innovador del equipo, además de una fachada iluminada inspirada en el lenguaje de diseño de Cadillac. La estructura incorpora amplias superficies vidriadas para maximizar la entrada de luz natural y ofrecer vistas panorámicas del entorno.

El complejo cuenta también con dos ambientes de terraza, incluida una terraza superior completamente abierta, mientras que los interiores combinan materiales y soluciones propias de una residencia de lujo con las necesidades funcionales de un equipo de Fórmula 1. Según Cadillac, el edificio fue concebido para ofrecer una identidad arquitectónica diferenciada tanto de día como de noche.

Con esta presentación en Mónaco, Cadillac no solo exhibe una nueva instalación de hospitalidad, sino también una declaración de intenciones. Antes incluso de debutar en la pista, la marca estadounidense busca transmitir la imagen de una escudería con ambiciones de largo plazo y una fuerte apuesta por el diseño, la innovación y la experiencia premium dentro del paddock de la Fórmula 1.