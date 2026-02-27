Cadillac revela por fin el nombre de su primer coche de F1 que conducirá Checo Pérez

Era el único nombre oficial que faltaba hasta ahora: Cadillac reveló este viernes que su chasis se llamaría MAC-26, nombre con el que será conocido el primer monoplaza de la firma americana que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas a partir del próximo fin de semana en Australia, primera fecha del calendario 2027.

MAC-26, acrónimo de "Mario Andretti Cadillac 26". Un nombre que rinde homenaje al campeón del mundo de Fórmula 1 de 1978 y miembro del consejo de administración de la estructura, padre de Michael Andretti, quien contribuyó en gran medida a poner en marcha el proyecto del equipo Cadillac.

Cabe recordar que, antes de que Cadillac fuera aceptado en la F1, Andretti era el abanderado de la ambición de crear una undécima escudería, pero se topó con numerosos obstáculos en el camino, empezando por la actitud abiertamente hostil de las otras diez escuderías —nerviosas por la cuestión de las primas económicas— y el rechazo de la propia disciplina, que consideraba que la candidatura no era lo suficientemente prometedora.

Desde entonces, Andretti Cadillac se ha convertido simplemente en Cadillac, ya que la marca de General Motors encaja mucho mejor en el entorno de grandes marcas mundiales que busca el campeonato, y ahora está dirigida por Dan Towriss, aunque, en realidad, se basa en gran medida en los cimientos establecidos por Michael Andretti.

“Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la convicción de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario”, afirmó Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team.

Mario Andretti añadió: “El automovilismo ha sido la alegría de mi vida. Es el máximo cumplido que el Cadillac Formula 1 Team vea esos años como significativos y dignos de ser registrados con este honor. Valoro la oportunidad que esto me brinda de tener un vínculo duradero con la F1 y agradezco sinceramente a todos los que continúan reconociendo mi papel en la historia de las carreras”.