Cadillac sigue realizando modificaciones en su estructura técnica y, ahora, bajo la dirección de Marcin Budkowski anunció tres incorporaciones destinadas a mejorar el desempeño del equipo americano de cara a la temporada 2027, esto luego de que quedaran patentes los planes de enfocar todos los esfuerzos en la próxima campaña.

A través de un comunicado de prensa, Cadillac anunció el fichaje de Craig Skinner, Eric Blandin y Tim Lean, tres nombres con trayectoria comprobada dentro de escuderías campeonas del mundo.

Las incorporaciones responden a la estrategia de la organización para afianzar el rendimiento de sus monoplazas a largo plazo, fortaleciendo la toma de decisiones y el trabajo colaborativo en sus sedes de Indianápolis y Silverstone.

El movimiento más destacado es la llegada de Craig Skinner como Ingeniero Jefe de Desarrollo luego de una carrera de 20 años en Red Bull Racing, donde se desempeñó como diseñador jefe y desempeñó un papel fundamental en la racha de títulos mundiales conseguidos entre 2021 y 2024.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En su nueva función, coordinará la dirección técnica entre el concepto del auto, el diseño aerodinámico y el análisis, reportando directamente al Jefe Ténico, Nick Chester.

Por su parte, Eric Blandin asumirá el rol de Jefe de Aerodinámica, uno de los puntos débiles de la escudería con su primer monoplaza, el MAC-26, el cual tiene una gran cantidad de arrastre como lo ha dicho Sergio Pérez. Con más de 11 años de experiencia como aerodinámico principal en Mercedes y tras haber ejercido como subdirector técnico en Aston Martin F1, Blandin encabezará el crecimiento del departamento aerodinámico y trabajará bajo las órdenes de Nick Chester.

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Finalmente, el área de simulación se reforzará con Tim Lean, quien tomará el puesto de Ingeniero Jefe de Modelado y Simulación Aerodinámica. Su trayectoria está respaldada por una década en equipos como McLaren, Red Bull Racing y más de cinco años como aerodinámico principal en Ferrari. En su nuevo puesto, reportará de forma directa a Eric Blandin.

Las tres incorporaciones se darán en los próximos meses.