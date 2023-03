La FIA reacciona y ensancha los cajones de la parrilla en Australia

Cargar reproductor de audio

Dos pilotos sancionados en dos grandes premios disputados: primero Ocon con el Alpine en Bahréin y después Alonso con el Aston Martin en Arabia Saudita. Ambos se colocaron en la parrilla de salida fuera de los límites de su cajón y fueron sancionados por los comisarios deportivos.

Estas dos situaciones ha hecho recapacitar al personal de la Federación Internacional, que ha decidido ensanchar unos veinte centímetros los cajones que conforman la parrilla de salida en Melbourne.

Alonso, en Arabia Saudita, estuvo fuera de posición porque su AMR23 quedó desplazado hacia el lado izquierdo de la posición real dibujada en el asfalto: el español admitió que no se dio cuenta de dónde había parado realmente y sólo después de ver las imágenes de televisión se dio cuenta de hasta qué punto su monoplaza no estaba alineada con las líneas previstas en el asfalto.

La imagen que muestra claramente la infracción de Fernando Alonso en Yeda. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La FIA ha decidido no perder el tiempo y ya ha modificado la parrilla de salida en Australia ensanchando los cajones donde deben ubicarse los coches: será curioso ver si con esta oportuna intervención los pilotos ya no incurren en sanción.

Es de justicia señalar que los monoplazas actuales, cada vez más anchos en tamaño, cuentan con dispositivos aerodinámicos y de seguridad que restringen la visión del piloto sobre las ruedas, por lo que ensanchar la parrilla de salida es una solución lógica que puede resolver el problema.

Sergio Pérez fue preguntado en la conferencia de prensa posterior en Yeda qué tan difícil es ver el cajón de la parrilla de salida.

"Es realmente difícil ver dónde has parado. Creo que, en mi opinión, me paré demasiado pronto, pero no tienes ni idea cuando estás en el coche. No sabes si has ido demasiado lejos o por detrás o demasiado adelante", dijo el mexicano.

"Así que creo necesitamos mejor visibilidad para poder hacernos una idea mejor de la que tenemos actualmente. Es bueno que haya una regla, pero al mismo tiempo, a veces es como suerte, para ser honesto, donde te posicionas", agregó.

