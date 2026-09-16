Calendario completo de la F1 2027 con novedades: 10 carreras sprint y una será en Mónaco

La F1 presentó su calendario de 24 carreras para la temporada 2027, aumentando a 10 el número de fines de semana sprint, con el inicio de la temporada en Bahréin y el cierre en Abu Dhabi.

La temporada 2027 está prevista para comenzar el 14 de marzo con el Gran Premio de Bahréin, que regresa a su habitual lugar como apertura del campeonato en un doblete con Arabia Saudita, mientras que el Gran Premio de Australia en Melbourne se convierte en la tercera cita del calendario.

Después de las carreras de Japón y China, la F1 se dirigirá a Miami y Montreal en mayo. Ambas competencias seguirán separadas por tres semanas, pero la fecha del 23 de mayo para Canadá significa que la carrera no coincidirá con las 500 Millas de Indianápolis de IndyCar.

La F1 llegará por primera vez a Europa con el Gran Premio de Mónaco el 6 de junio, que llamativamente tendrá una carrera sprint por primera vez, a pesar de que su estrecho circuito urbano no permite prácticamente ningún adelantamiento. Se entiende que la F1 está interesada en aprovechar el espectáculo de la clasificación en Mónaco al ofrecer dos sesiones de clasificación independientes, el viernes y el sábado.

Portugal regresará al calendario por primera vez desde 2021 con una carrera en el circuito del Algarve, en Portimao, que tendrá lugar el 20 de junio. El Gran Premio de Gran Bretaña seguirá el 4 de julio en Silverstone, seguido por las carreras de Austria, Bélgica y Hungría, esta última cerrando la primera mitad de la temporada el 1 de agosto.

Bahrain is scheduled to host both pre-season testing and the 2027 season opener Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Después del receso por el verano europeo, la actividad continuará en Italia el 5 de septiembre, seguida por Madrid. Al igual que Portugal, Turquía también regresará al calendario el 3 de octubre, como la cita intermedia de un triplete junto con Bakú y Singapur.

Otro triplete tendrá lugar en América con Austin, México y Brasil, mientras que el Gran Premio de Las Vegas se convertirá en una carrera independiente el 20 de noviembre.

Está previsto que la temporada finalice con un doblete en Qatar y Abu Dhabi, ambos con formato sprint.

Mónaco, una de las 10 citas que organizarán una carrera sprint

Mónaco es una de las 10 carreras sprint del calendario, frente a las seis actuales, ya que la dirección de la F1 estaba interesada en ampliar su número por razones comerciales. Bahréin, Australia, Japón y Abu Dhabi también tendrán su debut con el formato sprint, mientras que este regresará a Canadá, Gran Bretaña, Italia, Brasil y Qatar.

"Debido al éxito continuo y a la fuerte demanda del formato, el número de eventos Sprint aumentó de seis a diez para 2027, ofreciendo aún más acción competitiva a lo largo de la temporada para los aficionados, promotores, emisoras y socios", dijo la F1 en un comunicado.

"Desde que el Sprint fue introducido en 2021, los datos muestran que la audiencia total de los fines de semana Sprint es un 12% superior a la de los fines de semana sin Sprint, la Clasificación Sprint es hasta tres veces más popular entre los aficionados que los entrenamientos libres, el 82% de los asistentes a los fines de semana Sprint afirma que añade valor a su entrada y el 75% de los aficionados de la F1 considera que los eventos Sprint aportan un mayor valor al calendario de una temporada".

Portugal will return to the F1 calendar in 2027 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Los test de pretemporada vuelven a reducirse a una única prueba de cuatro días en Bahréin, del 24 al 27 de febrero.

En cuanto al cierre de la temporada 2026, la F1 insiste en que Qatar y Abu Dhabi se disputarán según lo previsto hasta nuevo aviso. Sin embargo, Motorsport.com entiende que los preparativos continúan en Imola para albergar la definición de la temporada durante el fin de semana previsto para Abu Dhabi, en el escenario probable de que ninguna de las dos carreras de Medio Oriente pueda celebrarse debido al conflicto que continúa en la región.

La F2 ya añadió una carrera adicional a su calendario de Bakú, una señal de que la categoría de monoplazas busca reforzar el final de su temporada.

"El calendario 2027 reúne algunos de los circuitos más icónicos y las ciudades más vibrantes del mundo, creando un escenario increíble para otra temporada inolvidable de Fórmula 1", dijo Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Portugal y Turquía al campeonato y de ampliar las carreras Sprint a diez eventos, ofreciendo a nuestros aficionados aún más intensidad, dramatismo y acción rueda a rueda, que hacen que nuestro deporte sea tan especial".

"El calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2027 es un sólido reflejo del atractivo global y del crecimiento continuo de nuestro deporte", añadió el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. "Con 24 Grandes Premios en cinco continentes, el regreso de Portugal y Turquía y la posibilidad de ampliar el programa Sprint, el calendario combina tradición, innovación y conexión con los aficionados, al tiempo que mantiene los más altos estándares deportivos".

Calendario de F1 2027

fecha Gran premio Circuito 12-14 de marzo Bahréin (Sprint) Sakhir 19-21 de marzo Arabia Saudita Jeddah 2-4 de abril Australia (Sprint) Melbourne 9-11 de abril Japón (Sprint) Suzuka 16-18 de abril China Shanghai 30 de abril – 2 de mayo Miami Miami 21-23 de mayo Canadá (Sprint) Montreal 4-6 de junio Mónaco (Sprint) Monte-Carlo 18-20 de junio Portugal Algarve 2-4 de julio Gran Bretaña (Sprint) Silverstone 9-11 de julio Austria Red Bull Ring 23-25 de julio Bélgica Spa-Francorchamps 30 de julio – 1 de agosto Hungría Hungaroring 3-5 de septiembre Italia (Sprint) Monza 10-12 de septiembre España Madring 24-26 de septiembre Azerbaiyán Baku 1-3 de octubre Turquía* Istanbul* 8-10 de octubre Singapur Marina Bay 22-24 de octubre Estados Unidos Austin 29-31 de octubre México Ciudad de México 5-7 de noviembre Brasil (Sprint) Sao Paulo 18-20 de noviembre Las Vegas Las Vegas 3-5 de diciembre Qatar (Sprint) Losail 10-12 de diciembre Abu Dhabi (Sprint) Yas Marina

*Sujeto a la homologación del circuito por parte de la FIA