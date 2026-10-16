Noticias

Fórmula 1

De Recife a la Fórmula 1: el sueño de Câmara que cambió la vida de toda su familia

El nuevo piloto de Haas cuenta los orígenes de una pasión nacida casi por casualidad, los sacrificios de su familia y el camino que lo llevó a la Formula 1. Desde el hermano al que no le gustaba el karting hasta el traslado a São Paulo, y hasta la llamada que le cambió la vida.

Roberto Chinchero

Publicado: 16 oct 2026, 9:36

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Cuando Rafael Câmara supo que en 2027 se convertiría en piloto de Formula 1, la primera reacción fue de incredulidad. “¿Estás seguro?”. Esa fue la pregunta que le hizo a Ayao Komatsu, pocos instantes después de que el director del equipo le comunicara la decisión de Haas de confiarle un asiento para la próxima temporada.

Luego llegó la felicidad, seguida del deseo de compartir de inmediato la noticia con las personas que más habían contribuido a hacer posible aquel momento: sus padres. “Fui a verlos y pude decírselo en persona. Nos abrazamos, fue un momento precioso. Estoy especialmente feliz por ellos, porque hicieron muchos sacrificios para permitirme llegar hasta aquí”.

La historia de Câmara comienza en Recife, en el nordeste de Brasil, en una familia que no pertenecía al mundo del deporte motor. Ningún programa construido desde la infancia para llegar a Formula 1, ningún camino ya trazado. Solo una pasión nacida casi por casualidad, gracias a una circunstancia que podría no haber tenido ninguna continuidad.

“Un colega de mi padre le contó que se podía correr con karts y le dio a mi hermano la posibilidad de probar. Él lo hizo durante unos meses, pero no le gustaba nada. Yo, en cambio, era siempre el que quería acompañarlo a la pista, ver qué pasaba, estar allí”.

Más de la F1 :

Rafael Camara era todavía muy pequeño, pero aquella curiosidad se transformó rápidamente en algo más. “Tenía cinco años y seguía pidiendo poder probar yo también. Cuando cumplí seis, insistí de nuevo y al final mi padre me complació. Al principio era solo una diversión, algo que hacer por pasión. Luego, poco a poco, se convirtió en algo mucho más serio”.

Hay un detalle curioso en la historia familiar del brasileño. Aunque no procedía de un entorno vinculado profesionalmente a las carreras, Camara contó que también su abuela había conducido coches de competición. Un pasado del que, sin embargo, Rafael no era especialmente consciente cuando empezó a apasionarse por el karting. Su elección no estuvo influida por aquella historia: nació simplemente de las ganas de hacer lo que había visto hacer a su hermano.

Con el paso de los años, lo que parecía un pasatiempo infantil empezó a requerir compromisos cada vez mayores. Y para apoyar el talento de su hijo, la familia Camara tuvo que tomar decisiones que cambiarían radicalmente la vida de todos.

Rafael Camara, Invicta Racing

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El primer gran paso fue el traslado de Recife a São Paulo, necesario para continuar su trayectoria en el karting. No se trató solo de cambiar de ciudad, sino de abandonar hábitos, certezas y una cotidianeidad que hasta ese momento no había tenido nada que ver con las exigencias de una carrera deportiva.

“Mis padres no tuvieron que vender nada, pero cambiaron completamente su vida. Ya lo tenían todo organizado, no tenían ninguna necesidad de afrontar cambios tan grandes. Y, aun así, decidieron comprometerse por completo para hacer realidad un sueño que era mío”.

Una elección que involucró también a su hermano y que, con el paso del tiempo, transformó a toda la familia en un pequeño equipo al lado de Rafael. Viajes, traslados, carreras y una vida marcada por las necesidades de las competiciones. “La vida normal que tenían antes ya no era posible. Renunciaron a muchas cosas para seguirme. Por eso hoy creo que estoy aún más feliz por ellos que por mí”.

Al recordar aquellos años, Camara contó también una conversación que tuvo recientemente con su padre, en la que resumió con una broma el valor, y quizá también una pizca de inconsciencia, que había sido necesario para iniciar aquella aventura.

“Le dije: ¡el loco eras tú! Yo no tenía ni idea de adónde iba ni de qué iba a pasar. Probablemente él tampoco conocía realmente lo difícil que era el mundo del motorsport. Quizá, si tuviéramos que empezar de nuevo hoy, sería diferente. Pero ha sido un viaje precioso hecho juntos”.

Un viaje que llevó a Camara a dejar Brasil para perseguir el sueño europeo, hasta su ingreso en la Ferrari Driver Academy y los éxitos en las categorías de formación. Una trayectoria en la que también tuvieron un papel importante las personas que lo acompañaron en la gestión de su carrera, empezando por Enrico Zanarini y Francesco Principe, con quienes el brasileño colabora desde hace cuatro años. “Siempre me pusieron en condiciones de tener las mejores oportunidades. Hemos hecho un gran trabajo juntos y podemos estar orgullosos de lo que hemos construido”.

Más de la F1 :

Como muchos jóvenes brasileños que crecieron con el mito de Formula 1, Camara tuvo en Ayrton Senna su referente. Pero no solo por sus hazañas deportivas. “Senna siempre fue alguien en quien me fijé. No solo por lo que hizo en las carreras, sino también por lo que representó en Brasil y fuera del motorsport. Incluso las personas que no siguen las carreras lo consideran un ídolo. Es una figura que sigue inspirando en muchos aspectos”.

Hoy Camara forma parte de una nueva generación de pilotos brasileños que está devolviendo al país a la cima de las categorías internacionales. Un movimiento del que se siente parte, aunque sin querer atribuir explicaciones particulares a los éxitos de los últimos años. “Creo que estuvimos en las condiciones adecuadas para demostrar nuestro valor y que supimos aprovechar las oportunidades. Espero que después de nosotros lleguen muchos otros brasileños”.

Formula 1 representa ahora la culminación de un sueño, pero también el inicio de un desafío completamente nuevo. Camara sabe que tendrá que aprender a gestionar un entorno mucho más complejo, trabajar con un equipo numeroso y afrontar responsabilidades que nunca antes había encontrado.

Ahora, sin embargo, hay un momento que quiere permitirse. Volver a casa, reencontrarse con sus familiares y celebrar juntos, incluida su abuela, todavía hoy orgullosa de la trayectoria de su nieto. Quizá sea esta la imagen más bonita de la historia de Rafael Camara. La de un niño de Recife que solo quería probar el kart, la de un padre que decidió seguirlo sin saber adónde lo llevaría aquella elección y la de una familia que cambió de vida para perseguir un sueño.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo F2 insiste: Qatar y Abu Dhabi cerrarán la temporada pese a la guerra de Irán

Artículo siguiente El fallo de radio en Singapur reveló la fortaleza de Max Verstappen, según Collins

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Roberto Chinchero





Bortoleto no mira a Antonelli ni Hadjar: “Veremos dentro de veinte años”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Bortoleto no mira a Antonelli ni Hadjar: “Veremos dentro de veinte años”





Verstappen y el poder de la reputación: así es como él condiciona a sus rivales



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Verstappen y el poder de la reputación: así es como él condiciona a sus rivales





Russell alista sanción en Singapur; existe la duda de si usará el motor ADUO de forma anticipada



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



9 d



Russell alista sanción en Singapur; existe la duda de si usará el motor ADUO de forma anticipada

Más de

Rafael Cámara





Komatsu: Haas eligió a Camara por su velocidad y sensibilidad, no por Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



17 h



Komatsu: Haas eligió a Camara por su velocidad y sensibilidad, no por Ferrari





¿Tomó Haas la decisión correcta al fichar a Rafael Camara para la F1 de 2027?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



19 h



¿Tomó Haas la decisión correcta al fichar a Rafael Camara para la F1 de 2027?





Oficial: Rafael Camara tomará el lugar de Esteban Ocon en Haas en la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



19 h



Oficial: Rafael Camara tomará el lugar de Esteban Ocon en Haas en la F1 2027

Más de

Haas F1





Horner ironiza sobre la fama de Steiner: “Nunca ha subido al podio en la F1”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



20 h



Horner ironiza sobre la fama de Steiner: “Nunca ha subido al podio en la F1”





Bearman cambia de hotel en plena noche por una visita sorpresa: "No me voy a quedar aquí"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



10 d



Bearman cambia de hotel en plena noche por una visita sorpresa: "No me voy a quedar aquí"





Ocon desafía su salida de Haas: la Fórmula 1 es “donde pertenezco”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



14 d



Ocon desafía su salida de Haas: la Fórmula 1 es “donde pertenezco”

Últimas noticias





De Recife a la Fórmula 1: el sueño de Câmara que cambió la vida de toda su familia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 min



De Recife a la Fórmula 1: el sueño de Câmara que cambió la vida de toda su familia





F2 insiste: Qatar y Abu Dhabi cerrarán la temporada pese a la guerra de Irán



FIA F2



F2 FIA F2 6 min



F2 insiste: Qatar y Abu Dhabi cerrarán la temporada pese a la guerra de Irán





El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027



FIA F3



F3 FIA F3 12 min



El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027





Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"



GT World Challenge Europe Endurance



GTWE GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



25 min



Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete