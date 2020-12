El camino a la F1: Romain Grosjean

Desde entonces su carrera en la máxima categoría ha tenido sus altos y bajos, pero aquí repasaremos cómo ha demostrado su potencial en las categorías promocionales.

2003

Nacido en Ginebra, Suiza, Grosjean es uno de esos pilotos que no tenía un camino claro hacia la F1. En 2003 pasó del karting al Campeonato de Fórmula Lista Junior 1.6, logrando el título con victorias en las diez rondas disputadas.

2004

Romain Grosjean, SG Formula Photo by: Edd Hartley / Motorsport Images

Después de tan buena actuación en 2003, pasó a la Fórmula Renault 2.0 compitiendo en el torneo francés, además de disputar algunas carreras en el certamen europeo.

Un séptimo lugar en el torneo de Francia no estuvo mal con una victoria, cuatro podios y dos poles con el equipo SG Formula. Además, las nueve carreras a nivel europeo con el mismo equipo fueron buenas para la experiencia, pero sabía que se necesitaba mejores resultados para dar un paso adelante con su carrera.

2005

Romain Grosjean, Signature-Plus Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Continuando en SG Formula en 2005, Grosjean continuaría en la Fórmula Renault 2.0 Francesa y se llevaría el campeonato de forma dominante. Ganó diez de 16 carreras, con 13 podios y 10 pole positions. Sus ocho carreras en el campeonato europeo lo llevaron al 12° puesto final con dos podios. A finales de 2005 disputó el GP de Macao de Fórmula 3 con Signature-Plus, terminando en un respetable noveno lugar.

2006

Romain Grosjean, Signature Plus Photo by: Elliot Patching / Motorsport Images

Su primer año completo en la Fórmula 3 fue con el equipo Signature-Plus, además de haber sido contratado como piloto de desarrollo de Renault F1. Su campaña en la F3 Europea no fue un gran éxito ese año, terminando apenas 13° con un solo podio. Su segundo intento en Macao fue mejor (5º) y su debut en el Masters de F3 de Zandvoort tuvo el mismo resultado. Pero su año no estuvo exento de éxitos, ya que ganó dos carreras en la F3 Británica en Pau, marcando las dos poles y los récords de vuelta.

2007

Romain Grosjean, ASM Formula 3, Dallara F305 Mercedes Photo by: Sutton Images

Al año siguiente pasó al equipo ASM de Fórmula 3, pero el programa que tuvo fue casi el mismo: F3 Europea, Macao y Zandvoort. Su rendimiento fue mucho mejor en comparación con el año anterior, ganando el título de F3 venciendo a figuras como Sébastien Buemi, Nico Hulkenberg y Kamui Kobayashi con seis victorias, 12 podios y 4 poles.

Saldría desde la pole position en el Masters de Zandvoort pero terminaría 14°, mientras que Macao no fue mucho mejor con un octavo puesto después de haber salido desde el 21° en la parrilla.

2008

Romain Grosjean y Nanni Rodríguez, hermana de Gonzalo Rodríguez Photo by: GP2 Series Media Service

Desde 2008 hasta 2011, la GP2 tuvo un campeonato de "invierno" con la mayoría de las rondas celebradas en Asia antes de que la acción comenzara en Europa. Grosjean compitió ambas series y ganó el Campeonato Asiático con cuatro victorias, cinco podios y cuatro poles, venciendo a Buemi nuevamente.

La primera parte de su campaña en la GP2 en Europa no le resultó tan buena como para intentar conseguir el título con solo una victoria y otro podio en la primera mitad de la temporada. Las cosas fueron mejor en la segunda mitad (una victoria y cuatro podios), aunque el título ya estaba fuera del alcance, encaminado para Giorgio Pantano. Grosjean podría haber terminado más alto que el cuarto lugar en la clasificación, pero un incidente con Lucas di Grassi en la carrera sprint de Valencia mientras era líder le costó caro.

2009

Ganador Romain Grosjean, Barwa Campos Team Photo by: Mandoga Media

El año siguiente fue un poco extraño para Romain. Su segundo año en la GP2 fue con el equipo Barwa Addax y comenzó de manera muy fuerte con dos victorias, tres podios y tres poles. Luego tuvo un gran accidente durante la carrera sprint de Mónaco, otro retiro en la siguiente competencia y no más podios después de eso.

Sin embargo, no terminó su temporada en la GP2, ya que fue llamado por el equipo Renault de F1 para ocupar el asiento de Nelson Piquet Jr. por el resto de la temporada a raíz de la controversia del "Crashgate" de Singapur. Pero el comienzo de su carrera en la F1 no fue muy bueno y no continuó en 2010.

2010

Romain Grosjean Photo by: GP2 Series Media Service

A veces en la vida es mejor dar dos pasos atrás para volver a avanzar. Algo así debe haber pasado por la mente de Grosjean a finales de 2009 mientras pensaba cómo regresar a la Fórmula 1.

Elaboró debidamente un programa con la mayor cantidad de carreras posibles. Fue contratado por DAMS para competir en la Auto GP. Eso funcionó bien ya que ganó fácilmente el título a pesar de no disputar todas las rondas del campeonato. Después de ganar en Auto GP volvió a la GP2 con DAMS, y de las ocho carreras terminó dos veces en el podio.

Además de competir en monoplazas, Grosjean también participó en las 24 horas de Le Mans, las 24 Horas de Spa y la FIA GT para Matech Competition. No terminó en Le Mans, pero un decente 16° lugar en Spa no fue un mal comienzo en carreras de resistencia, mientras que le fue muy bien en la FIA GT ganando dos de cinco rondas junto con Thomas Mutsch.

2011

Romain Grosjean celebra su campeonato en la GP2 en 2011 Photo by: GP2 Media Service

En 2011, Grosjean continuaría con DAMS y el plan fue hacer solamente monoplazas. Al igual que en 2008, disputó el campeonato de invierno "GP2 Asia", ganando el título de nuevo con una victoria, dos podios y dos pole positions.

Fue una inyección de confianza antes de otro asalto en la GP2 y esta vez fue una campaña exitosa. Cinco victorias, diez podios, cuatro vueltas rápidas y una pole position le aseguraron el título y ayudaron a convencer a Lotus para que lo promoviera a la F1, donde se ha mantenido desde entonces.

Si uno mira las estadísticas y la carrera de Grosjean se aprecia que en sus primeros años, casi siempre tuvo un año con un título seguido de un año sin un título. Sin embargo, luego ganaba un título de nuevo al año siguiente.

Algunos de esos títulos han sido menos destacados que otros, pero él ha mantenido su objetivo en la vida siempre a la vista y ha demostrado en todo momento que es rápido.

Fuente: Forix.com

Motorsport Stats: https://results. motorsportstats.com/drivers/ romain-grosjean/career

