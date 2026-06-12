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Resultados
Fórmula 1 GP de Mónaco

Así quedan los resultados de Mónaco y el campeonato de la F1 2026 tras la restitución del podio a Gasly

Aquí están las clasificaciones actualizadas tras la anulación de las sanciones de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco de F1 2026.

Fabien Gaillard
Editado:
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

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La clasificación actualizada del GP de Mónaco

Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 78

2:23'31.243

   108.814 4 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 78

+6.271

2:23'37.514

 6.271 108.735 5 18   Ferrari Ferrari
3 France P. Gasly Alpine 10 78

+20.369

2:23'51.612

 14.098 108.432 4 15   Alpine Mercedes
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 78

+23.394

2:23'54.637

 3.025 108.519 4 12   Red Bull Red Bull
5 Australia O. Piastri McLaren 81 78

+24.261

2:23'55.504

 0.867 108.508 5 10   McLaren Mercedes
6 New Zealand L. Lawson RB 30 78

+26.553

2:23'57.796

 2.292 108.480 4 8   RB Red Bull
7 United Kingdom A. Lindblad RB 41 78

+29.010

2:24'00.253

 2.457 108.449 4 6   RB Red Bull
8 Thailand A. Albon Williams 23 78

+33.413

2:24'04.656

 4.403 108.394 5 4   Williams Mercedes
9 France E. Ocon Haas F1 31 78

+37.140

2:24'08.383

 3.727 108.347 5 2   Haas Ferrari
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 78

+41.899

2:24'13.142

 4.759 108.287 6 1   Aston Martin Honda
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 78

+42.748

2:24'13.991

 0.849 108.277 7     Audi Audi
12 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 78

+43.353

2:24'14.596

 0.605 108.269 5     Mercedes Mercedes
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 78

+44.102

2:24'15.345

 0.749 108.260 6     Audi Audi
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 78

+48.964

2:24'20.207

 4.862 108.199 5     Alpine Mercedes
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 78

+49.153

2:24'20.396

 0.189 108.197 6     Cadillac Ferrari
dnf Spain C. Sainz Williams 55 70

+8 Vueltas

2:13'32.889

 8 Vueltas 104.946 5   Accidente Williams Mercedes
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 64

+14 Vueltas

1:25'42.849

 6 Vueltas 149.497 3   Accidente Ferrari Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 56

+22 Vueltas

1:15'16.761

 8 Vueltas 148.942 1   Accidente Aston Martin Honda
dnf United Kingdom L. Norris McLaren 1 43

+35 Vueltas

56'36.709

 13 Vueltas 152.078 1   Retirada McLaren Mercedes
dnf United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 27

+51 Vueltas

36'57.098

 16 Vueltas 146.297 2   Retirada Haas Ferrari
dnf Finland V. Bottas Cadillac 77 15

+63 Vueltas

21'03.117

 12 Vueltas 142.661 2   Retirada Cadillac Ferrari
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 0

78 Laps

     1   Retirada Red Bull Red Bull
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La clasificación de pilotos actualizada tras Mónaco

Pos. Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco
1 ItalyK. AntonelliMercedes 156 18/2 29 25/1 28 31 25/1
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 90 12/4 21 8/6 10 21 18/2
3 United KingdomG. RussellMercedes 88 25/1 26 12/4 17 8 -
4 MonacoC. LeclercFerrari 75 15/3 19 15/3 10 16 -
5 AustraliaO. PiastriMcLaren 58 - 3 18/2 22 5 10/5
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 58 10/5 5 10/5 26 7 -
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 43 8/6 - 4/8 14 17 -
8 FranceP. GaslyAlpine 35 1/10 8 6/7 1 4 15/3
9 FranceI. HadjarRed Bull 26 - 4 - - 10 12/4
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 24 - 8 2/9 - 6 8/6
11 United KingdomO. BearmanHaas 18 6/7 11 - - 1 -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 15 - 1 - 6 8 -
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 11 4/8 - - - 1 6/7
14 SpainC. Sainz JrWilliams 6 - 2 - 2 2 -
15 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8
16 FranceE. OconHaas 3 - - 1/10 - - 2/9
17 BrazilG. BortoletoAudi 2 2/9 - - - - -
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1 - - - - - 1/10
19 GermanyN. HülkenbergAudi   - - - - - -
20 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - -
21 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - -

La clasificación de constructores actualizada tras Mónaco

Pos. equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco
1 GermanyMercedes 244 43 55 37 45 39 25
2 ItalyFerrari 165 27 40 23 20 37 18
3 United KingdomMcLaren 116 10 8 28 48 12 10
4 AustriaRed Bull 69 8 4 4 14 27 12
5 FranceAlpine 50 1 9 6 7 12 15
6 ItalyRacing Bulls 35 4 8 2 - 7 14
7 United StatesHaas 21 6 11 1 - 1 2
8 United KingdomWilliams 11 - 2 - 3 2 4
9 GermanyAudi 2 2 - - - - -
10 United KingdomAston Martin 1 - - - - - 1
11 United StatesCadillac   - - - - - -

Las fotos del viernes en el Gran Premio de Barcelona de F1

Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Flavy Barla arrives in the paddock.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Marc Marquez

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Marc Marquez in the Audi F1 Team R26 in the garage.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Steve Nielsen, Managing Director, Alpine F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Audi F1 Team with Marc Marquez.

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Racing Bulls car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Cadillac car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Ferrari car tech detail

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Paul Aron, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Jean Todt, expresidente de la FIA

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Frederik Vesti, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Dino Beganovic, Ferrari

Las fotos del viernes del GP de Barcelona de F1 2026
Fórmula 1
42

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