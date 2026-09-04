La decisión de la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA de restituir las sanciones a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco tiene grandes implicancias para Alpine en su afán de liderar la zona media de la Fórmula 1 en el campeonato.

La escudería de Enstone había llegado a la cita de este fin de semana en Italia apenas tres puntos por detras de Racing Bulls en el duelo que ambos equipos mantienen por el quinto puesto.

Ahora, con el retroceso de Gasly del tercer al séptimo lugar en Mónaco, que a su vez elevó a Liam Lawson y a Arvid Lindblad de sexto y séptimo a quinto y sexto, respectivamente, la escudería de Faenza tiene una ventaja de 16 puntos.

Además, Gasly se alejó de Lawson en el campeonato de pilotos, donde el neozelandés, noveno en el certamen, ahora suma 51 puntos contra 35 del francés, que es décimo.

Campeonato de Pilotos de la F1 2026 actualizado:

Campeonato de Constructores de F1 2026 actualizado:

Pos. Equipos Puntos 1 Mercedes 425 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 - - - - - - - - 2 Ferrari 338 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 - - - - - - - - 3 McLaren 265 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 - - - - - - - - 4 Red Bull Racing 189 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 - - - - - - - - 5 RB 70 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - - - - - - - - - 6 Alpine 54 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 - - - - - - - - 7 Haas F1 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 8 Audi 16 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - - - - - - - - 9 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - 10 Aston Martin Racing 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - -