Campeonato de F1 actualizado tras Mónaco: Hamilton es el nuevo escolta de un Antonelli que se escapa

Su quinta victoria consecutiva permite a Kimi Antonelli (Mercedes) ampliar aún más su ventaja en el campeonato del mundo.

George Russell, su compañero de equipo, que era hasta ahora su principal rival, tras sufrir una carrera catastrófica al terminar fuera del top 10, ni siquiera es ya su primer perseguidor, ya que esa posición recae ahora en Lewis Hamiton (Ferrari), que firma su segundo segundo puesto consecutivo para Ferrari.

Encuentra aquí abajo las posiciones completas tanto para el campeonato de pilotos como el de constructores tras el Gran Premio de Mónaco.

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 244 43 55 37 45 39 25 - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 165 27 40 23 20 37 18 - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 118 10 8 28 48 12 12 - - - - - - - - - - - - - - 4 Red Bull Racing 72 8 4 4 14 27 15 - - - - - - - - - - - - - - 5 Alpine 41 1 9 6 7 12 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 RB 39 4 8 2 - 7 18 - - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 21 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - 8 Williams 11 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - - - - - - - 9 Audi 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Aston Martin Racing 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -