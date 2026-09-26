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Resultados
Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Así queda el campeonato de pilotos y constructores tras el GP de Azerbaiyán de la F1 2026

George Russell, ganador del Gran Premio de Azerbaiyán, le ha recortado algunos puntos a Kimi Antonelli, que sigue siendo el líder indiscutible del campeonato.

Basile Davoine
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, ganador del Gran Premio de Azerbaiyán, ha puesto fin a la racha negativa que llevaba sufriendo desde hace ya demasiado tiempo frente a su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Un triunfo que permite al británico recortar puntos al italiano en el campeonato, aunque al final no tantos, ya que, tras su error del día anterior, el líder de la clasificación general se ha salvado con una buena cosecha al remontar hasta la quinta posición. 

Russell recorta así 15 puntos de su desventaja respecto a Antonelli, que, no obstante, sigue siendo de 66 puntos antes de viajar a Sepang para el Gran Premio de Baréin, que se celebrará la semana que viene. 

Max Verstappen, en la lucha por la victoria y de nuevo en el podio, sigue ocupando el sexto puesto en un campeonato en el que su compañero de equipo, Isack Hadjar, es, con diferencia, el mejor representante francés. 

En cuanto al campeonato de constructores, Mercedes sigue alejándose irremediablemente en cabeza, mientras que Ferrari ha vivido otro fin de semana muy irregular. 

Campeonato de Pilotos 

Pos. Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan
1 ItalyK. AntonelliMercedes 302 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 199 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 -
5 MonacoC. LeclercFerrari 179 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 163 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 -
8 FranceI. HadjarRed Bull 86 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 37 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 -
13 United KingdomO. BearmanHaas 20 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 -
16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8
17 SpainC. Sainz JrWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10
18 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - -
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - -
Más de la F1:

Campeonato de Constructores

Pos. Equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan
1 GermanyMercedes 538 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35
2 ItalyFerrari 378 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20
3 United KingdomMcLaren 306 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 -
4 AustriaRed Bull 263 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33
5 ItalyRacing Bulls 83 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 -
7 United StatesHaas 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 -
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1
10 United KingdomAston Martin 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - -

 

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