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Resultados
Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Así queda el campeonato de la F1 2026 tras el GP de Bahréin en Malasia: golpe para Russell y Alpine sin puntos

Tras verse obligado a abandonar de forma cruel al final del Gran Premio de Baréin, en Malasia, George Russell ve cómo Kimi Antonelli se aleja de nuevo irremediablemente en el liderato del campeonato.

Basile Davoine
Editado:
George Russell, Mercedes

Kimi Antonelli no ganó el Gran Premio de Baréin, pero su segundo puesto quizá valga más que una victoria en Sepang. Con 18 puntos más en su haber, el líder del campeonato vuelve a ampliar su ventaja aprovechando un nuevo contratiempo que ha afectado a su compañero de equipo George Russell, víctima de un fallo en el motor. Antes de poner rumbo a Singapur, ¡la diferencia entre ambos asciende a 84 puntos! 

Max Verstappen, que ha logrado su primera victoria de la temporada, ocupa esta noche el sexto puesto del campeonato, empatado con Lando Norris y a tres puntos de Charles Leclerc. Isack Hadjar sigue siendo el primer representante francés, octavo con 96 puntos.  

Fernando Alonso, octavo de forma sorprendente y oportunista, logra su mejor resultado de la temporada y suma cuatro puntos que servirán de pequeño consuelo para Aston Martin y Honda, aunque la escudería de Silverstone sigue muy rezagada en un campeonato de constructores que sigue dominado por Mercedes

Con 35 puntos en un fin de semana, algo inédito en 2026 en Milton Keynes, Red Bull se convierte en una amenaza real para McLaren y el tercer puesto. 

En el duelo que enfrenta a Racing Bulls y Alpine por el quinto puesto, vuelve a ser la escudería de Faenza la que amplía la ventaja gracias a que tanto Liam Lawson como Arvid Lindblad terminaron en los puntos. 

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Campeonato de Pilotos

Pos. Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain
1 ItalyK. AntonelliMercedes 320 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 214 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3
4 MonacoC. LeclercFerrari 191 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 188 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 188 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 128 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6
8 FranceI. HadjarRed Bull 96 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 65 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - -
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - -
13 United KingdomO. BearmanHaas 20 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - -
15 GermanyN. HülkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - -
16 FranceE. OconHaas 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 -
17 SpainF. AlonsoAston Martin 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8
18 SpainC. Sainz Jr.Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin   - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de Constructores

Pos. Equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain
1 GermanyMercedes 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18
2 ItalyFerrari 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27
3 United KingdomMcLaren 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10
4 AustriaRed Bull 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35
5 ItalyRacing Bulls 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - -
7 United StatesHaas 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - -
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 -
10 United KingdomAston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - -

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