Fórmula 1 Las Vegas GP
Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Las Vegas
Luego de una intensa carrera en el Strip, Max Verstappen se encamina para asegurar el subcampeonato. Franco Colapinto suma puntos.
Luis Ramírez
Editado: 22 nov 2026, 5:47
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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Max Verstappen consiguió un nuevo triunfo en Las Vegas y lo hizo de forma autoritaria defendiendo la plaza sobre los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Su victoria lo coloca ahora con una ventaja para obtener el subcampeonato luego de que sus rivales tuvieron incidentes con sus compañeros.
Russell terminó en una barrera Tecpro tras una lucha con Antonelli, aunque logró recuperarse y terminar en noveno. Lewis Hamilton tuvo una situación similar con Charles Leclerc.
Para Alpine fue una carrera importante con Franco Colapinto y Pierre Gasly sumando puntos en una prueba donde los Racing Bulls se fueron en ceros.
Estado del campeonato de pilotos tras el GP de Las Vegas de la F1 2026
Pos Piloto Puntos 1
A. AntonelliMercedes
402 2
M. VerstappenRed Bull Racing
304 3
L. HamiltonFerrari
267 4
G. RussellMercedes
264 5
L. NorrisMcLaren
264 6
C. LeclercFerrari
250 7
O. PiastriMcLaren
167 8
I. HadjarRed Bull Racing
122 9
L. LawsonRB
89 10
P. GaslyAlpine
52 11
A. LindbladRB
38 12
F. ColapintoAlpine
35 13
O. BearmanHaas F1
23 14
G. BortoletoAudi
14 15
N. HulkenbergAudi
14 16
C. SainzWilliams
11 17
E. OconHaas F1
7 18
F. AlonsoAston Martin Racing
7 19
A. AlbonWilliams
5 20
Y. TsunodaRB
1 21
R. HirakawaHaas F1
1 22
L. StrollAston Martin Racing
23
V. BottasCadillac
24
S. PérezCadillac
25
R. CámaraHaas F1
Estado del campeonato de constructores tras el GP de Las Vegas de la F1 2026
Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 652 2 Ferrari 510 3 Red Bull Racing 415 4 McLaren 398 5 RB 114 6 Alpine 69 7 Haas F1 31 8 Audi 28 9 Williams 12 10 Aston Martin Racing 7 11 Cadillac
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