Fórmula 1 Las Vegas GP

Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Las Vegas

Luego de una intensa carrera en el Strip, Max Verstappen se encamina para asegurar el subcampeonato. Franco Colapinto suma puntos.

Luis Ramírez

Editado: 22 nov 2026, 5:47

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen consiguió un nuevo triunfo en Las Vegas y lo hizo de forma autoritaria defendiendo la plaza sobre los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Su victoria lo coloca ahora con una ventaja para obtener el subcampeonato luego de que sus rivales tuvieron incidentes con sus compañeros.

Russell terminó en una barrera Tecpro tras una lucha con Antonelli, aunque logró recuperarse y terminar en noveno. Lewis Hamilton tuvo una situación similar con Charles Leclerc.

Para Alpine fue una carrera importante con Franco Colapinto y Pierre Gasly sumando puntos en una prueba donde los Racing Bulls se fueron en ceros.

Estado del campeonato de pilotos tras el GP de Las Vegas de la F1 2026

Pos Piloto Puntos 1

A. AntonelliMercedes

402 2

M. VerstappenRed Bull Racing

304 3

L. HamiltonFerrari

267 4

G. RussellMercedes

264 5

L. NorrisMcLaren

264 6

C. LeclercFerrari

250 7

O. PiastriMcLaren

167 8

I. HadjarRed Bull Racing

122 9

L. LawsonRB

89 10

P. GaslyAlpine

52 11

A. LindbladRB

38 12

F. ColapintoAlpine

35 13

O. BearmanHaas F1

23 14

G. BortoletoAudi

14 15

N. HulkenbergAudi

14 16

C. SainzWilliams

11 17

E. OconHaas F1

7 18

F. AlonsoAston Martin Racing

7 19

A. AlbonWilliams

5 20

Y. TsunodaRB

1 21

R. HirakawaHaas F1

1 22

L. StrollAston Martin Racing

23

V. BottasCadillac

24

S. PérezCadillac

25

R. CámaraHaas F1

Estado del campeonato de constructores tras el GP de Las Vegas de la F1 2026

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 652 2 Ferrari 510 3 Red Bull Racing 415 4 McLaren 398 5 RB 114 6 Alpine 69 7 Haas F1 31 8 Audi 28 9 Williams 12 10 Aston Martin Racing 7 11 Cadillac

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