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Fórmula 1 GP de España

Así queda el campeonato de la F1 tras el GP de España 2026: Antonelli se aleja y Colapinto suma fuerte

Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores tras la 14.ª prueba de la temporada, en Madrid.

Fabien Gaillard
Editado:
Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
El box del Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Pit de Gresini Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
El box del Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Salida de la carrera

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Salida de la carrera

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Alex Márquez, Gresini Racing

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Álex Márquez, Gresini Racing

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Marc Márquez, Ducati Team

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Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

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Marc Márquez, Ducati Team

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Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

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Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing; Álex Márquez, Gresini Racing; Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del Gran Premio de San Marino de MotoGP
47

Una carrera en Madrid complicada para los adelantamientos y donde todo se decidió en las paradas de pits para Andrea Kimi Antonelli quien se llevó la victoria tras un error de McLaren en la zona de los boxes dejando a Lando Norris en la tercera posición. 

Antonelli aumenta su liderato a casi 80 puntos sobre un George Russell que, aprovechando el abandono de Lewis Hamilton, amplía su ventaja en la posición 2 del campeonato. 

Franco Colapinto volvió a sumar puntos tras un gran trabajo en la estrategia y superando a Pierre Gasly

Campeonato de Pilotos

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 292
2 United KingdomG. RussellMercedes 211
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 191
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186
5 MonacoC. LeclercFerrari 167
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 145
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 71
9 New ZealandL. LawsonRB 59
10 FranceP. GaslyAlpine 41
11 United KingdomA. LindbladRB 31
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HulkenbergAudi 7
16 SpainC. SainzWilliams 6
17 ThailandA. AlbonWilliams 5
18 FranceE. OconHaas F1 3
19 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 3
20 JapanY. TsunodaRB 1
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing  
22 FinlandV. BottasCadillac  
23 MexicoS. PérezCadillac  

Campeonato de Constructores

Equipos

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 503
2 ItalyFerrari 358
3 McLaren 306
4 AustriaRed Bull Racing 230
5 ItalyRB 77
6 FranceAlpine 68
7 United StatesHaas F1 21
8 GermanyAudi 17
9 United KingdomWilliams 11
10 United KingdomAston Martin Racing 3
11 United StatesCadillac  
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