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Fórmula 1 GP de Singapur

Así queda el campeonato de pilotos y constructores de F1 tras la sprint de Singapur 2026

Andrea Kimi Antonelli sigue dando pasos para su campeonato mientras que Max Verstappen se acerca al top tres.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Luego de una caótica carrera en un trazado mojado de Marina Bay, Max Verstappen sigue cerrando la brecha pensando en el top tres del campeonato de pilotos y la está más cerca de Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli sigue ampliando su ventaja en el campeonato de pilotos ayudado por el abandono de George Russell. 

En la copa de constructores, Red Bull comienza a presionar a McLaren como la tercera fuerza aprovechando el doble incidente protagonizado por Lando Norris y Oscar Piastri. 

Más de la F1 :

Campeonato de pilotos tras la sprint de Singapur 2026

Pos Piloto Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 325 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 5/4 - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 221 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 7/2 - - - - - -
4 MonacoC. LeclercFerrari 197 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 6/3 - - - - - -
5 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 196 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 8/1 - - - - - -
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 189 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 1/8 - - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 128 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 96 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 - - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRB 69 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 4/5 - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRB 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3/6 - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - -
15 GermanyN. HulkenbergAudi 9 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 2/7 - - - - - -
16 FranceE. OconHaas F1 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - -
17 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - -
18 SpainC. SainzWilliams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRB 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PérezCadillac   - - - - - - - - - - - - -

Campeonato de constructores tras la sprint de Singapur 2026 

Equipos Puntos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 561 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 5 - - - - - -
2 ItalyFerrari 418 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 13 - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 317 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 1 - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 306 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 8 - - - - - -
5 ItalyRB 94 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 4 - - - - - -
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - -
7 United StatesHaas F1 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - -
8 GermanyAudi 19 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 2 - - - - - -
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - -
11 United StatesCadillac   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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