Así queda el campeonato de pilotos y constructores de F1 tras la sprint de Singapur 2026

Luego de una caótica carrera en un trazado mojado de Marina Bay, Max Verstappen sigue cerrando la brecha pensando en el top tres del campeonato de pilotos y la está más cerca de Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli sigue ampliando su ventaja en el campeonato de pilotos ayudado por el abandono de George Russell.

En la copa de constructores, Red Bull comienza a presionar a McLaren como la tercera fuerza aprovechando el doble incidente protagonizado por Lando Norris y Oscar Piastri.

Campeonato de pilotos tras la sprint de Singapur 2026

Campeonato de constructores tras la sprint de Singapur 2026

Equipos Puntos 1 Mercedes 561 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 5 - - - - - - 2 Ferrari 418 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 13 - - - - - - 3 McLaren 317 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 1 - - - - - - 4 Red Bull Racing 306 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 8 - - - - - - 5 RB 94 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 4 - - - - - - 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - - 7 Haas F1 30 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - - - - - - 8 Audi 19 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 2 - - - - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin Racing 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -